ВСУ за сутки уничтожили полтысячи российских оккупантов и 40 единиц вражеской техники — Генштаб 16 июля, 08:20 ВСУ за сутки ликвидировали 500 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 237 тысяч своих солдат — из них 500 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.



Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 16 июля, обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие потери противника за 506 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 16.07.2023 ориентировочно составили:

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личного состава — около 237 680 (+500 ) человек ликвидировано

) человек ликвидировано танков — 4107 (+5 ) ед.

) ед. боевых бронированных машин — 8026 (+7 ) ед.

) ед. артиллерийских систем — 4481 (+18 ) ед.

) ед. РСЗО — 681 (+1 ) ед.

) ед. средства ПВО — 425 ( +0) ед.

+0) ед. самолетов — 315 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов — 310 ( +0) ед.

+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня — 3820 (+13 ) ед

) ед крылатые ракеты — 1273 ( +0)

+0) корабли / катера — 18 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 7044 (+8 ) ед.

) ед. специальная техника — 666 (+2)

Данные уточняются.

