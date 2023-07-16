ВСУ за сутки уничтожили полтысячи российских оккупантов и 40 единиц вражеской техники — Генштаб
ВСУ за сутки ликвидировали 500 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 237 тысяч своих солдат — из них 500 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 16 июля, обнародовали в Генштабе ВСУ.
Общие потери противника за 506 дней полномасштабной войны
- личного состава — около 237 680 (+500) человек ликвидировано
- танков — 4107 (+5) ед.
- боевых бронированных машин — 8026 (+7) ед.
- артиллерийских систем — 4481 (+18) ед.
- РСЗО — 681 (+1) ед.
- средства ПВО — 425 (+0) ед.
- самолетов — 315 (+0) ед.
- вертолетов — 310 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3820 (+13) ед
- крылатые ракеты — 1273 (+0)
- корабли / катера — 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 7044 (+8) ед.
- специальная техника — 666 (+2)
Данные уточняются.