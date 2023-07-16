ВСУ за сутки уничтожили полтысячи российских оккупантов и 40 единиц вражеской техники — Генштаб

16 июля, 08:20
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ВСУ за сутки ликвидировали 500 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

ВСУ за сутки ликвидировали 500 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 237 тысяч своих солдат — из них 500 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 16 июля, обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие потери противника за 506 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 16.07.2023 ориентировочно составили:

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  • личного состава — около 237 680 (+500) человек ликвидировано
  • танков — 4107 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин — 8026 (+7) ед.
  • артиллерийских систем — 4481 (+18) ед.
  • РСЗО — 681 (+1) ед.
  • средства ПВО — 425 (+0) ед.
  • самолетов — 315 (+0) ед.
  • вертолетов — 310 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3820 (+13) ед
  • крылатые ракеты — 1273 (+0)
  • корабли / катера — 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7044 (+8) ед.
  • специальная техника — 666 (+2)

Данные уточняются.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Восток Украины Юг Украины Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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