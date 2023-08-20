ВСУ за сутки уничтожили 460 российских оккупантов и десятки единиц вражеской техники — Генштаб 20 августа, 08:41 Потери России за время полномасштабной войны достигли более 257 тысяч убитыми (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 257 тысяч своих солдат — из них 460 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также ВСУ за сутки уничтожили около 70 единиц различной вражеской техники.



Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 20 августа, обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие потери противника за 542 дня полномасштабной войны с 24.02.2022 до 19.08.2023 примерно составили:

Видео дня

личного состава — около 257 470 (+460 ) человек ликвидировано

) человек ликвидировано танков — 4346 (+6 ) ед.

) ед. боевых бронированных машин — 8435 (+11 ) ед.

) ед. артиллерийских систем — 5245 (+33 ) ед.

) ед. РСЗО — 717 (+3 ) ед.

) ед. средства ПВО — 489 (+3 ) ед.

) ед. самолетов — 315 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов — 316 ( +0) ед.

+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня — 4304 (+22 )

) крылатые ракеты — 1406 ( +0)

+0) корабли / катера — 18 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 7680 (+15 ) ед.

) ед. специальная техника — 790 (+5) ед

Данные уточняются.