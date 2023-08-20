ВСУ за сутки уничтожили 460 российских оккупантов и десятки единиц вражеской техники — Генштаб

20 августа, 08:41
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Потери России за время полномасштабной войны достигли более 257 тысяч убитыми (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

Потери России за время полномасштабной войны достигли более 257 тысяч убитыми (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 257 тысяч своих солдат — из них 460 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также ВСУ за сутки уничтожили около 70 единиц различной вражеской техники.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 20 августа, обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие потери противника за 542 дня полномасштабной войны с 24.02.2022 до 19.08.2023 примерно составили:

Видео дня

  • личного состава — около 257 470 (+460) человек ликвидировано
  • танков — 4346 (+6) ед.
  • боевых бронированных машин — 8435 (+11) ед.
  • артиллерийских систем — 5245 (+33) ед.
  • РСЗО — 717 (+3) ед.
  • средства ПВО — 489 (+3) ед.
  • самолетов — 315  (+0) ед.
  • вертолетов — 316  (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4304 (+22)
  • крылатые ракеты — 1406 (+0)
  • корабли / катера — 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7680 (+15) ед.
  • специальная техника — 790 (+5) ед

Данные уточняются.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Российские войска Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Армия России Российские военные Российская армия Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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