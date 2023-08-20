ВСУ за сутки уничтожили 460 российских оккупантов и десятки единиц вражеской техники — Генштаб
Потери России за время полномасштабной войны достигли более 257 тысяч убитыми (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)
За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 257 тысяч своих солдат — из них 460 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также ВСУ за сутки уничтожили около 70 единиц различной вражеской техники.
Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 20 августа, обнародовали в Генштабе ВСУ.
Общие потери противника за 542 дня полномасштабной войны
- личного состава — около 257 470 (+460) человек ликвидировано
- танков — 4346 (+6) ед.
- боевых бронированных машин — 8435 (+11) ед.
- артиллерийских систем — 5245 (+33) ед.
- РСЗО — 717 (+3) ед.
- средства ПВО — 489 (+3) ед.
- самолетов — 315 (+0) ед.
- вертолетов — 316 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4304 (+22)
- крылатые ракеты — 1406 (+0)
- корабли / катера — 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 7680 (+15) ед.
- специальная техника — 790 (+5) ед
Данные уточняются.