ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-24 21 июня, 18:58 Ударный вертолет Ми-24 (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В среду, 21 июня, украинские Силы обороны сбили российский вертолет Ми-24.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

«Хорошая новость. Сегодня после обеда наши воины сбили российский вертолет Ми-24», — говорится в сообщении.

В Генштабе не предоставили информацию о конкретном направлении, на котором украинские военные уничтожили вражескую цель.

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16 июня украинские военные сбили ударный российский вертолет Ка-52 Аллигатор, 17 июня — еще два, 18 и 19 июня — еще по одному.

По данным Генштаба, всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 305 вертолетов и 315 самолетов.