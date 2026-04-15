ВСУ ликвидировали 1010 российских оккупантов и десятки единиц техники за сутки (Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Страна-агрессор Россия потеряла на войне в Украине около 1010 военных за сутки. Потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 1 млн 313 тыс. 970 солдат убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в среду, 15 апреля.

Потери россиян в военной технике составляют:

танков — 11 864 ( +1) ед;

+1) ед; боевых бронированных машин — 24 390 ( +1) ед;

+1) ед; артиллерийских систем — 40 003 ( +50) ед;

+50) ед; РСЗО — 1 736 ( +4) ед;

+4) ед; средств ПВО — 1 346 ( +0) ед;

+0) ед; самолетов — 435 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 350 ( +0) ед;

+0) ед; БПЛА оперативно-тактического уровня — 239 241 ( +1 388) ед;

+1 388) ед; крылатых ракет — 4 517 ( +0) ед;

+0) ед; кораблей/катеров — 33 ( +0) ед;

+0) ед; подводных лодок — 2 ( +0) ед;

+0) ед; автомобильной техники и автоцистерн — 89 553 ( +253) ед;

+253) ед; специальной техники — 4 125 ( +2) ед.

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Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

17 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия за последние три месяца потеряла на фронте почти 100 тысяч солдат.

По его словам, 90% потерь, которые несут российские оккупанты на фронте, вызваны украинскими дронами.

Глава государства уточнил, что Силы обороны за месяц ликвидируют такое же количество российских оккупантов, которое Россия мобилизует, но численность их группировки на территории Украины все равно растет.