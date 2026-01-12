Потери России за сутки выросли на 1060 солдат, средство ПВО и 21 артсистему — Генштаб ВСУ
ВСУ за сутки уничтожили семь бронемашин, 21 артсистему и 98 единиц автомобильной техники россиян (Фото: REUTERS/Mykola Tymchenko)
Страна-агрессор Россия за сутки потеряла на войне в Украине примерно 1060 военных. Потери российской армии с начала полномасштабного вторжения достигли 1 млн 220 тыс. 000 солдат убитыми и ранеными.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 12 января.
Потери россиян в военной технике составляют:
- танков — 11 541 (+0) ед;
- боевых бронированных машин — 23 892 (+7) ед;
- артиллерийских систем — 35 973 (+21) ед;
- РСЗО — 1 598 (+0) ед;
- средств ПВО — 1 270 (+1) ед;
- самолетов — 434 (+0) ед;
- вертолетов — 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 104 421 (+353) ед;
- крылатых ракет — 4 155 (+0) ед;
- кораблей / катеров — 28 (+0) ед;
- подводных лодок — 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 73 742 (+98) ед;
- специальной техники — 4 042 (+3) ед.
30 декабря медиакорпорация ВВС опубликовала результаты своего анализа, согласно которому, с ростом мирных усилий администрации президента США Дональда Трампа потери России в войне против Украины росли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
31 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.
Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ ежемесячно теряет почти 30 тысяч солдат убитыми в войне, которую Москва развернула против Украины.