Потери России за сутки выросли на 1060 солдат, средство ПВО и 21 артсистему — Генштаб ВСУ

12 января, 09:36
Google Читайте NV в Google
ВСУ за сутки уничтожили семь бронемашин, 21 артсистему и 98 единиц автомобильной техники россиян (Фото: REUTERS/Mykola Tymchenko)

ВСУ за сутки уничтожили семь бронемашин, 21 артсистему и 98 единиц автомобильной техники россиян (Фото: REUTERS/Mykola Tymchenko)

Страна-агрессор Россия за сутки потеряла на войне в Украине примерно 1060 военных. Потери российской армии с начала полномасштабного вторжения достигли 1 млн 220 тыс. 000 солдат убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 12 января.

Потери россиян в военной технике составляют:

  • танков — 11 541 (+0) ед;
  • боевых бронированных машин — 23 892 (+7) ед;
  • артиллерийских систем — 35 973 (+21) ед;
  • РСЗО — 1 598 (+0) ед;
  • средств ПВО — 1 270 (+1) ед;
  • самолетов — 434 (+0) ед;
  • вертолетов — 347 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 104 421 (+353) ед;
  • крылатых ракет — 4 155 (+0) ед;
  • кораблей / катеров — 28 (+0) ед;
  • подводных лодок — 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 73 742 (+98) ед;
  • специальной техники — 4 042 (+3) ед.

Реклама

Генеральный штаб ВСУ
Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

30 декабря медиакорпорация ВВС опубликовала результаты своего анализа, согласно которому, с ростом мирных усилий администрации президента США Дональда Трампа потери России в войне против Украины росли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Читайте также:

31 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ ежемесячно теряет почти 30 тысяч солдат убитыми в войне, которую Москва развернула против Украины.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   российские потери потери врага Война России против Украины Российская военная техника Генштаб ВСУ

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies