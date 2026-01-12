ВСУ за сутки уничтожили семь бронемашин, 21 артсистему и 98 единиц автомобильной техники россиян (Фото: REUTERS/Mykola Tymchenko)

Страна-агрессор Россия за сутки потеряла на войне в Украине примерно 1060 военных. Потери российской армии с начала полномасштабного вторжения достигли 1 млн 220 тыс. 000 солдат убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 12 января.

Потери россиян в военной технике составляют:

танков — 11 541 ( +0) ед;

+0) ед; боевых бронированных машин — 23 892 ( +7) ед;

+7) ед; артиллерийских систем — 35 973 ( +21) ед;

+21) ед; РСЗО — 1 598 ( +0) ед;

+0) ед; средств ПВО — 1 270 ( +1) ед;

+1) ед; самолетов — 434 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 347 ( +0) ед;

+0) ед; БПЛА оперативно-тактического уровня — 104 421 ( +353) ед;

+353) ед; крылатых ракет — 4 155 ( +0) ед;

+0) ед; кораблей / катеров — 28 ( +0) ед;

+0) ед; подводных лодок — 2 ( +0) ед;

+0) ед; автомобильной техники и автоцистерн — 73 742 ( +98) ед;

+98) ед; специальной техники — 4 042 ( +3) ед.

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Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

30 декабря медиакорпорация ВВС опубликовала результаты своего анализа, согласно которому, с ростом мирных усилий администрации президента США Дональда Трампа потери России в войне против Украины росли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

31 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ ежемесячно теряет почти 30 тысяч солдат убитыми в войне, которую Москва развернула против Украины.