В Белгородской области заметили кладбище уничтоженной российской техники — фото с беспилотника 22 апреля, 16:53 Цей матеріал також доступний українською Украинский беспилотник Лелека заснял кладбище техники в российском селе (Фото:thesun.co.uk)

Украинский разведывательный беспилотник Лелека зафиксировал «кладбище танков» возле российского села Головчино в Белгородской области, в 16 километрах от границы Украины. Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на украинцев — владельцев беспилотника.

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По данным The Sun, спутниковые снимки подтверждают, что до начала полномасштабного вторжения России в Украину в Головчино не было военной техники, а по состоянию на 17 марта, когда неудачное российское наступление начало захлебываться, — всего несколько единиц техники.



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Беспилотник Лелека зафиксировал, что после отступления из северных областей Украины российские оккупанты бросили поврежденную технику в поле в Головчино. Журналисты The Sun насчитали 57 единиц техники, в том числе по меньшей мере 17 танков Т-72 и Т-90. Также на кладбище техники не меньше семи самоходных артиллерийских установок, боевые бронированные машины, механизированные мосты и две ремонтно-эвакуационные машины.

Инфографика: thesun.co.uk

Представитель аналитического центра RUSI Сэм Крэнни-Эванс сказал журналистам, что, судя по расположению техники, ее доставили туда в спешке. Другой эксперт Джозеф Демпси из лондонского аналитического центра IISS предположил, что «кладбище» может быть местом ремонта поврежденной российской техники. По его словам, некоторую технику оккупанты могут восстановить, а другую — разобрать на запчасти.

Источник The Sun в украинской разведке сказал, что «тот факт, что эти танки остались в Головчино, говорит о том, что для России они бесполезны».

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 21 200 человек личного состава, 838 танков, 2162 боевых бронированных машины, 397 артиллерийских систем и не только.

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