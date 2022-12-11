Более 94 тысяч уничтоженных оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины 11 декабря, 09:47 Россия потеряла более 94 тысяч своих солдат с начала полномасштабного вторжения (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 94 140 своих солдат — из них 380 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.



Такие данные на утро воскресенья, 11 декабря, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 291 день полномасштабной войны с 24.02 по 11.12 ориентировочно составили:

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личного состава - около 94 140 ( +380) человек ликвидировано

+380) человек ликвидировано танков - 2942 +2) ед.

+2) ед. боевых бронированных машин - 5920 ( +3) ед.

+3) ед. артиллерийских систем - 1928 ( +1) ед.

+1) ед. РСЗО - 397 ( +0) ед.

+0) ед. средств ПВО - 211 ( +0) ед.

+0) ед. самолетов — 281 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов — 264 ( +0) ед.

+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня - 1613 ( +10)

+10) крылатых ракет - 592 ( +0)

+0) кораблей /катеров - 16 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн - 4540 ( +5) ед.

+5) ед. специальной техники - 167 ( +0)

Данные уточняются.