Более 94 тысяч уничтоженных оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины

11 декабря, 09:47
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Россия потеряла более 94 тысяч своих солдат с начала полномасштабного вторжения (Фото:Генштаб ВСУ)

Россия потеряла более 94 тысяч своих солдат с начала полномасштабного вторжения (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 94 140 своих солдат — из них 380 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные на утро воскресенья, 11 декабря, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 291 день полномасштабной войны с 24.02 по 11.12 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 94 140 (+380) человек ликвидировано
  • танков - 2942 +2) ед.
  • боевых бронированных машин - 5920 (+3) ед.
  • артиллерийских систем - 1928 (+1) ед.
  • РСЗО - 397 (+0) ед.
  • средств ПВО - 211 (+0) ед.
  • самолетов — 281 (+0) ед.
  • вертолетов — 264 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1613 (+10)
  • крылатых ракет - 592 (+0)
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4540 (+5) ед.
  • специальной техники - 167 (+0)

Данные уточняются.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Армия России Российские военные Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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