Более 94 тысяч уничтоженных оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины
Россия потеряла более 94 тысяч своих солдат с начала полномасштабного вторжения (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 94 140 своих солдат — из них 380 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные на утро воскресенья, 11 декабря, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие потери противника за 291 день полномасштабной войны с 24.02 по 11.12 ориентировочно составили:
- личного состава - около 94 140 (+380) человек ликвидировано
- танков - 2942 +2) ед.
- боевых бронированных машин - 5920 (+3) ед.
- артиллерийских систем - 1928 (+1) ед.
- РСЗО - 397 (+0) ед.
- средств ПВО - 211 (+0) ед.
- самолетов — 281 (+0) ед.
- вертолетов — 264 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1613 (+10)
- крылатых ракет - 592 (+0)
- кораблей /катеров - 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 4540 (+5) ед.
- специальной техники - 167 (+0)
Данные уточняются.