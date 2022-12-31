Плюс 710 уничтоженных оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины 31 декабря, 08:11 Россия потеряла более 105 тысяч своих солдат с начала полномасштабного вторжения (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 105 960 своих солдат — из них 710 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также вчера украинские защитники уничтожили один вражеский вертолет.

Такие данные на утро воскресенья, 31 декабря, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 311-й день полномасштабной войны с 24.02 по 31.12 ориентировочно составили:

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личного состава — около 105 960 ( +710) человек ликвидировано

+710) человек ликвидировано танков — 3029 ( +3) ед.

+3) ед. боевых бронированных машин — 6075 ( +16) ед.

+16) ед. артиллерийских систем — 2016 ( +6) ед.

+6) ед. РСЗО — 423 ( +0) ед.

+0) ед. средств ПВО — 213 ( +1) ед.

+1) ед. самолетов — 283 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов — 269 ( +1) ед.

+1) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня — 1746 ( +6)

+6) крылатых ракет — 711 ( +0)

+0) кораблей /катеров — 16 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 4707 ( +24) ед.

+24) ед. специальной техники — 180 ( +0)

Данные уточняются.

