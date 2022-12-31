Плюс 710 уничтоженных оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины

31 декабря, 08:11
Поделиться:
Россия потеряла более 105 тысяч своих солдат с начала полномасштабного вторжения (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Россия потеряла более 105 тысяч своих солдат с начала полномасштабного вторжения (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 105 960 своих солдат — из них 710 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также вчера украинские защитники уничтожили один вражеский вертолет.

Такие данные на утро воскресенья, 31 декабря, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Читайте также:
Россия готовит новую волну мобилизации на 5 января — Буданов

Общие потери противника за 311-й день полномасштабной войны с 24.02 по 31.12 ориентировочно составили:

Видео дня

  • личного состава — около 105 960 (+710) человек ликвидировано
  • танков — 3029 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин — 6075 (+16) ед.
  • артиллерийских систем — 2016 (+6) ед.
  • РСЗО — 423 (+0) ед.
  • средств ПВО — 213 (+1) ед.
  • самолетов — 283 (+0) ед.
  • вертолетов — 269 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1746 (+6)
  • крылатых ракет — 711 (+0)
  • кораблей /катеров — 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4707 (+24) ед.
  • специальной техники — 180 (+0)

Данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0CHgTE8qUaf3vdD7WA4sFX9VPia3MuRbuBu97NYm2qt2uGVZyWzq3UBXjAWF2zQNzl
Редактор: София Лазарова

Теги:   Российские военные Российская армия Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ российские потери Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X