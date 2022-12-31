Плюс 710 уничтоженных оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины
Россия потеряла более 105 тысяч своих солдат с начала полномасштабного вторжения (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 105 960 своих солдат — из них 710 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также вчера украинские защитники уничтожили один вражеский вертолет.
Такие данные на утро воскресенья, 31 декабря, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие потери противника за 311-й день полномасштабной войны с 24.02 по 31.12 ориентировочно составили:
- личного состава — около 105 960 (+710) человек ликвидировано
- танков — 3029 (+3) ед.
- боевых бронированных машин — 6075 (+16) ед.
- артиллерийских систем — 2016 (+6) ед.
- РСЗО — 423 (+0) ед.
- средств ПВО — 213 (+1) ед.
- самолетов — 283 (+0) ед.
- вертолетов — 269 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1746 (+6)
- крылатых ракет — 711 (+0)
- кораблей /катеров — 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 4707 (+24) ед.
- специальной техники — 180 (+0)
Данные уточняются.