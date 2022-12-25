Плюс 620 уничтоженных оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины
Россия потеряла более 100 тысяч своих солдат с начала полномасштабного вторжения (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 102 050 своих солдат — из них 620 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 25 декабря, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие потери противника за 305-й день полномасштабной войны с 24.02 по 25.12 ориентировочно составили:
- личного состава - около 102 050 (+620) человек ликвидировано
- танков - 3011 (+5) ед.
- боевых бронированных машин - 6010 (+16) ед.
- артиллерийских систем - 1991 (+3) ед.
- РСЗО - 418 (+0) ед.
- средств ПВО - 212 (+0) ед.
- самолетов - 283 (+0) ед.
- вертолетов — 267 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1706 (+0)
- крылатых ракет - 653 (+0)
- кораблей /катеров - 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 4635 (+8) ед.
- специальной техники - 178 (+0)
Данные уточняются.