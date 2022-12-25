Плюс 620 уничтоженных оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины 25 декабря, 09:55 Россия потеряла более 100 тысяч своих солдат с начала полномасштабного вторжения (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 102 050 своих солдат — из них 620 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.



Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 25 декабря, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 305-й день полномасштабной войны с 24.02 по 25.12 ориентировочно составили:

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личного состава - около 102 050 ( +620) человек ликвидировано

+620) человек ликвидировано танков - 3011 ( +5) ед.

+5) ед. боевых бронированных машин - 6010 ( +16) ед.

+16) ед. артиллерийских систем - 1991 ( +3) ед.

+3) ед. РСЗО - 418 ( +0) ед.

+0) ед. средств ПВО - 212 ( +0) ед.

+0) ед. самолетов - 283 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов — 267 ( +0) ед.

+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня - 1706 ( +0)

+0) крылатых ракет - 653 ( +0)

+0) кораблей /катеров - 16 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 4635 ( +8) ед.

+8) ед. специальной техники - 178 ( +0)

Данные уточняются.