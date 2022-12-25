Плюс 620 уничтоженных оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины

25 декабря, 09:55
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Россия потеряла более 100 тысяч своих солдат с начала полномасштабного вторжения (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Россия потеряла более 100 тысяч своих солдат с начала полномасштабного вторжения (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 102 050 своих солдат — из них 620 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 25 декабря, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

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Общие потери противника за 305-й день полномасштабной войны с 24.02 по 25.12 ориентировочно составили:

Видео дня

  • личного состава - около 102 050 (+620) человек ликвидировано
  • танков - 3011 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин - 6010 (+16) ед.
  • артиллерийских систем - 1991 (+3) ед.
  • РСЗО - 418 (+0) ед.
  • средств ПВО - 212 (+0) ед.
  • самолетов - 283 (+0) ед.
  • вертолетов — 267 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1706 (+0)
  • крылатых ракет - 653 (+0)
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4635 (+8) ед.
  • специальной техники - 178 (+0)

Данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid033MaknMTWpEfhxNZGeigsrgbCEdmvKHZgqUj5rFSYidxe2bcTRjoritkEjjAB5wh8l
Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Армия России Российская армия Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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