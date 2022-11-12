Потери российской армии в войне против Украины превысили 80 тысяч убитыми — Генштаб
Число россиян, ликвидированных в войне против Украины, превысило 80 тысяч (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 80 210 своих солдат — из них 810 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные на утро субботы, 12 ноября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие потери противника за 262 дня полномасштабной войны с 24.02 по 12.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 80 210 (+810) человек ликвидировано
- танков - 2838 (+24) ед.
- боевых бронированных машин - 5730 (+34) ед.
- артиллерийских систем - 1829 (+12) ед.
- РСЗО - 393 (+0) ед.
- средств ПВО - 205 (+0) ед.
- самолетов - 278 (+0) ед.
- вертолетов - 261 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1506 (+1) ед.
- крылатых ракет - 399 (+0) ед.
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 4279 (+20) ед.
- специальной техники - 160 (+1)
Данные уточняются.