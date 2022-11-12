Потери российской армии в войне против Украины превысили 80 тысяч убитыми — Генштаб

12 ноября, 09:04
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Число россиян, ликвидированных в войне против Украины, превысило 80 тысяч (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Число россиян, ликвидированных в войне против Украины, превысило 80 тысяч (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 80 210 своих солдат — из них 810 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные на утро субботы, 12 ноября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

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Общие потери противника за 262 дня полномасштабной войны с 24.02 по 12.11 ориентировочно составили:

Видео дня

  • личного состава - около 80 210 (+810) человек ликвидировано
  • танков - 2838 (+24) ед.
  • боевых бронированных машин - 5730 (+34) ед.
  • артиллерийских систем - 1829 (+12) ед.
  • РСЗО - 393 (+0) ед.
  • средств ПВО - 205 (+0) ед.
  • самолетов - 278 (+0) ед.
  • вертолетов - 261 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1506 (+1) ед.
  • крылатых ракет - 399 (+0) ед.
  • кораблей/катеров - 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4279 (+20) ед.
  • специальной техники - 160 (+1)

Данные уточняются.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донецкая область Российские войска Херсон Армия России Херсонская область Российская армия Минобороны РФ Война России против Украины российские потери Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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