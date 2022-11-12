Потери российской армии в войне против Украины превысили 80 тысяч убитыми — Генштаб 12 ноября, 09:04 Число россиян, ликвидированных в войне против Украины, превысило 80 тысяч (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 80 210 своих солдат — из них 810 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.



Такие данные на утро субботы, 12 ноября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 262 дня полномасштабной войны с 24.02 по 12.11 ориентировочно составили:

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личного состава - около 80 210 (+810) человек ликвидировано

танков - 2838 (+24) ед.

боевых бронированных машин - 5730 (+34) ед.

артиллерийских систем - 1829 (+12) ед.

РСЗО - 393 (+0) ед.

средств ПВО - 205 (+0) ед.

самолетов - 278 (+0) ед.

вертолетов - 261 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1506 (+1) ед.

крылатых ракет - 399 (+0) ед.

кораблей/катеров - 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 4279 (+20) ед.

специальной техники - 160 (+1)

Данные уточняются.

