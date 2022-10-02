Потери российской армии в войне против Украины превысили 60 тысяч убитыми — Генштаб 2 октября, 09:30 ВСУ за сутки уничтожили 500 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 60 110 своих солдат — из них 500 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.



Такие данные на утро воскресенья, 2 октября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

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Общие потери противника за 221 день полномасштабной войны с 24.02 по 02.10 ориентировочно составили:

личного состава — около 60 110 ( +500) человек ликвидировано

+500) человек ликвидировано танков — 2377 ( +23) ед.

+23) ед. боевых бронированных машин — 4975 ( +26) ед.

+26) ед. артиллерийских систем — 1405 ( +8) ед.

+8) ед. РСЗО — 337 ( +1) ед.

+1) ед. средств ПВО — 176 ( +0) ед.

+0) ед. самолетов — 264 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов — 227 ( +1) ед.

+1) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня — 1015 ( +6) ед.

+6) ед. крылатых ракет — 246 ( +0) ед.

+0) ед. кораблей/катеров — 15 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 3796 ( +10) ед.

+10) ед. специальной техники — 131 ( +0)

Данные уточняются.