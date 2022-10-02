Потери российской армии в войне против Украины превысили 60 тысяч убитыми — Генштаб

2 октября, 09:30
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ВСУ за сутки уничтожили 500 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ за сутки уничтожили 500 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 60 110 своих солдат — из них 500 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные на утро воскресенья, 2 октября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

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Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

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Общие потери противника за 221 день полномасштабной войны с 24.02 по 02.10 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 60 110 (+500) человек ликвидировано
  • танков — 2377 (+23) ед.
  • боевых бронированных машин — 4975 (+26) ед.
  • артиллерийских систем — 1405 (+8) ед.
  • РСЗО — 337 (+1) ед.
  • средств ПВО — 176 (+0) ед.
  • самолетов — 264 (+0) ед.
  • вертолетов — 227 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1015 (+6) ед.
  • крылатых ракет — 246 (+0) ед.
  • кораблей/катеров — 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3796 (+10) ед.
  • специальной техники — 131 (+0)

Данные уточняются.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Донецкая область Российские войска Луганская область Восток Украины Армия России Юг Украины Российская армия Генштаб ВСУ российские потери Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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