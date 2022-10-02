Потери российской армии в войне против Украины превысили 60 тысяч убитыми — Генштаб
ВСУ за сутки уничтожили 500 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 60 110 своих солдат — из них 500 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные на утро воскресенья, 2 октября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Общие потери противника за 221 день полномасштабной войны с 24.02 по 02.10 ориентировочно составили:
- личного состава — около 60 110 (+500) человек ликвидировано
- танков — 2377 (+23) ед.
- боевых бронированных машин — 4975 (+26) ед.
- артиллерийских систем — 1405 (+8) ед.
- РСЗО — 337 (+1) ед.
- средств ПВО — 176 (+0) ед.
- самолетов — 264 (+0) ед.
- вертолетов — 227 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1015 (+6) ед.
- крылатых ракет — 246 (+0) ед.
- кораблей/катеров — 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 3796 (+10) ед.
- специальной техники — 131 (+0)
Данные уточняются.