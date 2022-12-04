Минус 550 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины
Россия потеряла около 91 150 своих солдат с начала полномасштабного вторжения (Фото:ГУР МО)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 91 150 своих солдат — из них 550 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные на утро воскресенья, 4 декабря, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Общие потери противника за 284 дня полномасштабной войны с 24.02 по 04.12 ориентировочно составили:
- личного состава — около 91 150 (+550) человек ликвидировано
- танков — 2922 (+5) ед.
- боевых бронированных машин — 5892 (+6) ед.
- артиллерийских систем — 1908 (+2) ед.
- РСЗО — 395 (+0) ед.
- средств ПВО — 210 (+0) ед.
- самолетов — 281 (+1) ед.
- вертолетов — 263 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1573 (+1)
- крылатых ракет — 531 (+0)
- кораблей /катеров — 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 4479 (+7) ед.
- специальной техники — 163 (+0)
Данные уточняются.