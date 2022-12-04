Минус 550 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины

4 декабря, 12:21
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Россия потеряла около 91 150 своих солдат с начала полномасштабного вторжения (Фото:ГУР МО)

Россия потеряла около 91 150 своих солдат с начала полномасштабного вторжения (Фото:ГУР МО)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 91 150 своих солдат — из них 550 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные на утро воскресенья, 4 декабря, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

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Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Видео дня

Общие потери противника за 284 дня полномасштабной войны с 24.02 по 04.12 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 91 150 (+550) человек ликвидировано
  • танков — 2922 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин — 5892 (+6) ед.
  • артиллерийских систем — 1908 (+2) ед.
  • РСЗО — 395 (+0) ед.
  • средств ПВО — 210 (+0) ед.
  • самолетов — 281 (+1) ед.
  • вертолетов — 263 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1573 (+1)
  • крылатых ракет — 531 (+0)
  • кораблей /катеров — 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4479 (+7) ед.
  • специальной техники — 163 (+0)

Данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02uLfS11e7EcyrfvsAtPSjvnvU6osEwi2AheTYfcUsa4D7nQG6yscVgFHudGu5SAA4l
Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Российские войска Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Армия России Российская армия Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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