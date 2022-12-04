Минус 550 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины 4 декабря, 12:21 Россия потеряла около 91 150 своих солдат с начала полномасштабного вторжения (Фото:ГУР МО)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 91 150 своих солдат — из них 550 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные на утро воскресенья, 4 декабря, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.



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Общие потери противника за 284 дня полномасштабной войны с 24.02 по 04.12 ориентировочно составили:

личного состава — около 91 150 ( +550) человек ликвидировано

+550) человек ликвидировано танков — 2922 ( +5) ед.

+5) ед. боевых бронированных машин — 5892 ( +6) ед.

+6) ед. артиллерийских систем — 1908 ( +2) ед.

+2) ед. РСЗО — 395 ( +0) ед.

+0) ед. средств ПВО — 210 ( +0) ед.

+0) ед. самолетов — 281 ( +1) ед.

+1) ед. вертолетов — 263 ( +0) ед.

+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня — 1573 ( +1)

+1) крылатых ракет — 531 ( +0)

+0) кораблей /катеров — 16 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 4479 ( +7) ед.

+7) ед. специальной техники — 163 (+ 0)

Данные уточняются.