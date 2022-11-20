Почти 85 тысяч ликвидированных россиян. Генштаб обновил данные о потерях армии РФ в войне против Украины
Число россиян, ликвидированных в ходе войны против Украины, превышает 84 тысячи (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 84 210 своих солдат — из них 330 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 20 ноября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие потери противника за 270 дней полномасштабной войны с 24.02 по 20.11 ориентировочно составили:
- личного состава — около 84 210 (+330) человек ликвидировано
- танков — 2886 (+1) ед.
- боевых бронированных машин — 5817 (+2) ед.
- артиллерийских систем — 1868 (+1) ед.
- РСЗО — 393 (+0) ед.
- средств ПВО — 209 (+0) ед.
- самолетов — 278 (+0) ед.
- вертолетов — 261 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1537 (+1)
- крылатых ракет — 480 (+0)
- кораблей /катеров — 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 4371 (+3) ед.
- специальной техники — 161 (+0)
Данные уточняются.