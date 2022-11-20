Почти 85 тысяч ликвидированных россиян. Генштаб обновил данные о потерях армии РФ в войне против Украины

20 ноября, 12:08
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Число россиян, ликвидированных в ходе войны против Украины, превышает 84 тысячи (Фото:Генштаб ВСУ)

Число россиян, ликвидированных в ходе войны против Украины, превышает 84 тысячи (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 84 210 своих солдат — из них 330 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 20 ноября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 270 дней полномасштабной войны с 24.02 по 20.11 ориентировочно составили:

Видео дня

  • личного состава — около 84 210 (+330) человек ликвидировано
  • танков — 2886 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин — 5817 (+2) ед.
  • артиллерийских систем — 1868 (+1) ед.
  • РСЗО — 393 (+0) ед.
  • средств ПВО — 209 (+0) ед.
  • самолетов — 278 (+0) ед.
  • вертолетов — 261 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1537 (+1)
  • крылатых ракет — 480 (+0)
  • кораблей /катеров — 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4371 (+3) ед.
  • специальной техники — 161 (+0)

Данные уточняются.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Российские войска Армия России Российские военные Российская армия Война России против Украины российские потери

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