Почти 85 тысяч ликвидированных россиян. Генштаб обновил данные о потерях армии РФ в войне против Украины 20 ноября, 12:08 Число россиян, ликвидированных в ходе войны против Украины, превышает 84 тысячи (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 84 210 своих солдат — из них 330 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 20 ноября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.



Общие потери противника за 270 дней полномасштабной войны с 24.02 по 20.11 ориентировочно составили:

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личного состава — около 84 210 ( +330) человек ликвидировано

+330) человек ликвидировано танков — 2886 ( +1) ед.

+1) ед. боевых бронированных машин — 5817 ( +2) ед.

+2) ед. артиллерийских систем — 1868 ( +1) ед.

+1) ед. РСЗО — 393 ( +0) ед.

+0) ед. средств ПВО — 209 ( +0) ед.

+0) ед. самолетов — 278 (+ 0) ед.

0) ед. вертолетов — 261 ( +0) ед.

+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня — 1537 ( +1)

+1) крылатых ракет — 480 ( +0)

+0) кораблей /катеров — 16 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 4371 ( +3) ед.

+3) ед. специальной техники — 161 ( +0)

Данные уточняются.