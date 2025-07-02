1110 солдат, 40 артсистем и средство ПВО. Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине

Россия за сутки потеряла два танка на войне против Украины (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия потеряла на войне против Украины около 1110 солдат убитыми и ранеными за сутки. Общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 1 022 090 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в среду, 2 июля.

Потери российской армии в военной технике составляют:

танков — 10 985 ( +2) ед

+2) ед боевых бронированных машин — 22 931 ( +3) ед

+3) ед артиллерийских систем — 29 794 ( +40) ед

+40) ед РСЗО — 1427 ( +0) ед

+0) ед средств ПВО — 1191 ( +1) ед

+1) ед самолетов — 420 ( +0) ед

+0) ед вертолетов — 340 ( +0) ед

+0) ед БПЛА оперативно-тактического уровня — 43 013 ( +73)

+73) крылатых ракет — 3436 ( +0)

+0) кораблей / катеров — 28 ( +0)

+0) подводных лодок — 1 ( +0)

+0) автомобильной техники и автоцистерн — 53 786 ( +90)

+90) специальной техники — 3921 ( +0).

Реклама

Инфографика: Генштаб

Потери России на войне в Украине — что известно

18 апреля российская служба ВВС News написала, что пока Россия ведет переговоры с США о прекращении войны против Украины, ее потери на передовой не сократились, а наоборот, росли еще быстрее.

Согласно сводке Института изучения войны (ISW) за 3 мая, Россия генерирует достаточно сил, чтобы выдержать высокие потери, не снижая приоритетности на любом участке фронта.

3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года. 12 июня представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины заявили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.

3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.

12 июня представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины заявили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.