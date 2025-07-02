1110 солдат, 40 артсистем и средство ПВО. Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине
Россия за сутки потеряла два танка на войне против Украины (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)
Россия потеряла на войне против Украины около 1110 солдат убитыми и ранеными за сутки. Общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 1 022 090 оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в среду, 2 июля.
Потери российской армии в военной технике составляют:
- танков — 10 985 (+2) ед
- боевых бронированных машин — 22 931 (+3) ед
- артиллерийских систем — 29 794 (+40) ед
- РСЗО — 1427 (+0) ед
- средств ПВО — 1191 (+1) ед
- самолетов — 420 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 43 013 (+73)
- крылатых ракет — 3436 (+0)
- кораблей / катеров — 28 (+0)
- подводных лодок — 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн — 53 786 (+90)
- специальной техники — 3921 (+0).
Потери России на войне в Украине — что известно
18 апреля российская служба ВВС News написала, что пока Россия ведет переговоры с США о прекращении войны против Украины, ее потери на передовой не сократились, а наоборот, росли еще быстрее.
Согласно сводке Института изучения войны (ISW) за 3 мая, Россия генерирует достаточно сил, чтобы выдержать высокие потери, не снижая приоритетности на любом участке фронта.
3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.
12 июня представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины заявили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.
