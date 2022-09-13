Потери России в войне против Украины: за сутки ВСУ уничтожили около 350 оккупантов и вражеский самолет 13 сентября, 09:16 Генштаб озвучил новые данные о потерях РФ в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили около 53300 военных. За сутки ВСУ ликвидировали около 350 оккупантов.

Согласно данным Генштаба, опубликованным в Facebook, с начала вторжения Россия потеряла:

личного состава — около 53300 ( +350) человек ликвидировано,

+350) человек ликвидировано, танков — 2175 ( +7) ед,

+7) ед, боевых бронированных машин — 4662 ( +22) ед,

+22) ед, артиллерийских систем — 1279 ( +10) ед,

+10) ед, РСЗО — 311 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 165 ( +3) ед,

+3) ед, самолетов — 244 ( +1) ед,

+1) ед, вертолетов — 213 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 904 ( +1),

+1), крылатые ракеты — 233 ( +17),

+17), корабли /катера — 15 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 3469 ( +6) ед,

+6) ед, специальная техника — 117 ( +0).

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Наибольшие потери оккупанты понесли на Харьковском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.

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