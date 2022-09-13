Потери России в войне против Украины: за сутки ВСУ уничтожили около 350 оккупантов и вражеский самолет

13 сентября, 09:16
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Генштаб озвучил новые данные о потерях РФ в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Генштаб озвучил новые данные о потерях РФ в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили около 53300 военных. За сутки ВСУ ликвидировали около 350 оккупантов.

Согласно данным Генштаба, опубликованным в Facebook, с начала вторжения Россия потеряла:

  • личного состава — около 53300 (+350) человек ликвидировано,
  • танков — 2175 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 4662 (+22) ед,
  • артиллерийских систем — 1279 (+10) ед,
  • РСЗО — 311 (+0) ед,
  • средства ПВО — 165 (+3) ед,
  • самолетов — 244 (+1) ед,
  • вертолетов — 213 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 904 (+1),
  • крылатые ракеты — 233 (+17),
  • корабли /катера — 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3469 (+6) ед,
  • специальная техника — 117 (+0).

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Наибольшие потери оккупанты понесли на Харьковском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Российские войска Генштаб Армия России Война России против Украины

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