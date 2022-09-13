Потери России в войне против Украины: за сутки ВСУ уничтожили около 350 оккупантов и вражеский самолет
Генштаб озвучил новые данные о потерях РФ в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили около 53300 военных. За сутки ВСУ ликвидировали около 350 оккупантов.
Согласно данным Генштаба, опубликованным в Facebook, с начала вторжения Россия потеряла:
- личного состава — около 53300 (+350) человек ликвидировано,
- танков — 2175 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 4662 (+22) ед,
- артиллерийских систем — 1279 (+10) ед,
- РСЗО — 311 (+0) ед,
- средства ПВО — 165 (+3) ед,
- самолетов — 244 (+1) ед,
- вертолетов — 213 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 904 (+1),
- крылатые ракеты — 233 (+17),
- корабли /катера — 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 3469 (+6) ед,
- специальная техника — 117 (+0).
Наибольшие потери оккупанты понесли на Харьковском и Донецком направлениях.
Данные уточняются.
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