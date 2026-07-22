1330 оккупантов, 57 артсистем и другая техника: Генштаб ВСУ подсчитал потери россиян на фронте за сутки
Уничтоженная российская военная техника (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)
За минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 1330 военнослужащих. С 24 февраля 2022 года по 22 июля 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 433 230 человек.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Всего российская армия потеряла:
- танков — 12 163 (+2);
- боевых бронированных машин — 24 982 (+4);
- артиллерийских систем — 46 492 (+57);
- РСЗО — 1958 (+3);
- средств ПВО — 1513;
- самолетов — 438;
- вертолетов — 354;
- наземных робототехнических комплексов — 1981 (+11);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 421 900 (+1610);
- крылатых ракет — 4933;
- кораблей / катеров — 34;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 123 702 (+355);
- специальной техники — 4450 (+9).
20 мая бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2026 года общие потери российских войск превысили 141,5 тысячи человек, из которых более 83 тысяч — безвозвратные.
По его словам, ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными.
5 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о значительных потерях российских войск за месяц: в апреле они превысили 35 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными.