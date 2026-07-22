1330 оккупантов, 57 артсистем и другая техника: Генштаб ВСУ подсчитал потери россиян на фронте за сутки

22 июля, 07:34
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Уничтоженная российская военная техника (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

Уничтоженная российская военная техника (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

За минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 1330 военнослужащих. С 24 февраля 2022 года по 22 июля 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 433 230 человек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Всего российская армия потеряла:

  • танков — 12 163 (+2);
  • боевых бронированных машин — 24 982 (+4);
  • артиллерийских систем — 46 492 (+57);
  • РСЗО — 1958 (+3);
  • средств ПВО — 1513;
  • самолетов — 438;
  • вертолетов — 354;
  • наземных робототехнических комплексов — 1981 (+11);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 421 900 (+1610);
  • крылатых ракет — 4933;
  • кораблей / катеров — 34;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 123 702 (+355);
  • специальной техники — 4450 (+9).

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Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

20 мая бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2026 года общие потери российских войск превысили 141,5 тысячи человек, из которых более 83 тысяч — безвозвратные.

По его словам, ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными.

5 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о значительных потерях российских войск за месяц: в апреле они превысили 35 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ Вооруженные Силы Украины (ВСУ) российские потери потери врага

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