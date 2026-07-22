1330 оккупантов, 57 артсистем и другая техника: Генштаб ВСУ подсчитал потери россиян на фронте за сутки

За минувшие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла примерно 1330 военнослужащих. С 24 февраля 2022 года по 22 июля 2026 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 433 230 человек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Всего российская армия потеряла:

танков — 12 163 (+2);

боевых бронированных машин — 24 982 (+4);

артиллерийских систем — 46 492 (+57);

РСЗО — 1958 (+3);

средств ПВО — 1513;

самолетов — 438;

вертолетов — 354;

наземных робототехнических комплексов — 1981 (+11);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 421 900 (+1610);

крылатых ракет — 4933;

кораблей / катеров — 34;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 123 702 (+355);

специальной техники — 4450 (+9).

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Фото: Генштаб ВСУ

20 мая бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2026 года общие потери российских войск превысили 141,5 тысячи человек, из которых более 83 тысяч — безвозвратные.

По его словам, ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными.

5 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о значительных потерях российских войск за месяц: в апреле они превысили 35 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными.