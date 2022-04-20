Россия потеряла в три с половиной раза больше техники, чем Украина — аналитики

20 апреля, 16:47
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Уничтоженная российская техника в Украине (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Уничтоженная российская техника в Украине (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

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С начала полномасштабной войны Россия потеряла в три с половиной раза больше военной техники, чем Украина, — об этом сообщает портал Oryx.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Аналитики Oryx подсчитывают военные потери только на основании фото и видео из зоны боевых действий, поэтому реальные цифры значительно выше.

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По данным проекта, Россия потеряла 3002 единицы техники, из них уничтожено — 1588, повреждено — 47, брошено — 244, захвачено — 1123. Сообщается, что Украина потеряла 848 единиц техники, из них уничтожено — 389, повреждено — 22, брошено — 36, захвачено — 401.

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Как сообщал Генштаб ВСУ, за 55 дней полномасштабной войны Россия потеряла в Украине 20 900 человек личного состава, 815 танков, 171 самолет, 150 вертолетов, 1504 единицы автомобильной техники и не только. Потери страны-агрессора уже превысили размеры некоторых армий мира.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Российская военная техника Война России против Украины

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