Более 280 офицеров. Журналисты подтвердили ликвидацию более 30 тысяч российских оккупантов в Украине

11 августа, 20:38
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Тело российского оккупанта рядом с уничтоженным российским танком в освобожденном Сторожевом, Донецкая область (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Тело российского оккупанта рядом с уничтоженным российским танком в освобожденном Сторожевом, Донецкая область (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Журналисты подтвердили ликвидацию в Украине более 30 тысяч российских военных с начала полномасштабного вторжения.

Издание Медиазона и русская служба Би-Би-Си вместе с волонтерами ведут подсчет на основании открытых данных — сообщений в СМИ, постов в соцсетях, публикаций государственных органов страны-агрессора.

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После предыдущей сводки 28 июля журналисты подтвердили гибель еще 1 351 оккупанта. Они отмечают, что смертность выше у россиян из ракетных войск и артиллерии. За последние две недели стало известно о ликвидации четырех офицеров — от подполковника и выше. Всего журналисты подтвердили гибель 284 высокопоставленных офицеров страны-агрессора.

Больше всего «похоронок», по информации российских журналистов, получают в Свердловской и Челябинской областях, Башкирии, Бурятии и Ростовской области. Большое количество сообщений о погибших оккупантах из Краснодарского края объясняется в том числе тем, что там волонтеры обходят кладбища и фотографируют захоронения военных страны-агрессора.

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По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия потеряла 252 780 оккупантов.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Война России против Украины российские потери

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