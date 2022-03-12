Потери оккупантов колоссальные, Украина нанесла российской армии наибольший удар за десятки лет — Зеленский

12 марта, 13:43
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Вооруженные Силы Украины делают все, чтобы лишить Россию любого желания продолжать войну. Потери российских войск колоссальны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 12 марта.

По его словам, динамика потерь оккупантов на семнадцатый день войны свидетельствует о наибольшем ударе по российской армии за десятки лет.

«Они нигде не теряли больше за такое количество дней», — сказал Зеленский.

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Он рассказал, что с начала вторжения 31 батальонно-тактическая группа врага потеряла боеспособность, а российские военные сдаются в плен уже не просто в одиночку, а целыми группами.

«Группами же пытаются выйти с территории Украины домой, в Россию», — добавил глава государства.

Потери захватчиков в технических возможностях поражают, подчеркнул Зеленский.

«Более 360 танков. 1205 бронированных машин. И это еще без подсчета потерь в боях этой ночью и утром. Уже около 60 самолетов. Более 80 вертолетов. Сотни и сотни единиц другой техники. В частности, самых современных образцов, которыми Россия гордится», — заявил президент.

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Он подчеркнул, что в большинстве армий мира нет столько техники, сколько российские войска потеряли за время вторжения.

Редактор: Евгений Жаровский

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Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины

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