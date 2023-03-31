Потери РФ превысили 173 тысячи: Генштаб озвучил количество уничтоженных оккупантов за сутки

31 марта, 08:38
Поделиться:
Генштаб озвучил количество уничтоженных оккупантов за сутки (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Генштаб озвучил количество уничтоженных оккупантов за сутки (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 460 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 173 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 31 марта, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 173360 (+460) человек ликвидировано,
  • танков — 3615 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 6977 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 2675 (+4) ед,
  • РСЗО — 526 (+0) ед,
  • средства ПВО — 278 (+0) ед,
  • самолетов — 306 (+0) ед,
  • вертолетов — 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2248 (+9),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5521 (+3) ед,
  • специальная техника — 294 (+3).

По данным OSINT-проекта KIU (Killed in Ukraine), в Украине ликвидировали уже около 2000 российских офицеров.

Видео дня

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X