Потери РФ превысили 173 тысячи: Генштаб озвучил количество уничтоженных оккупантов за сутки 31 марта, 08:38 Генштаб озвучил количество уничтоженных оккупантов за сутки (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 460 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 173 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 31 марта, потери РФ составляют:

личного состава — около 173360 ( +460) человек ликвидировано,

+460) человек ликвидировано, танков — 3615 ( +5) ед,

+5) ед, боевых бронированных машин — 6977 ( +3) ед,

+3) ед, артиллерийских систем — 2675 ( +4) ед,

+4) ед, РСЗО — 526 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 278 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 306 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 291 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2248 ( +9),

+9), крылатые ракеты — 911 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5521 ( +3) ед,

+3) ед, специальная техника — 294 ( +3).

По данным OSINT-проекта KIU (Killed in Ukraine), в Украине ликвидировали уже около 2000 российских офицеров.



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