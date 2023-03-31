Потери РФ превысили 173 тысячи: Генштаб озвучил количество уничтоженных оккупантов за сутки
Генштаб озвучил количество уничтоженных оккупантов за сутки (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 460 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 173 тысячи военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 31 марта, потери РФ составляют:
- личного состава — около 173360 (+460) человек ликвидировано,
- танков — 3615 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 6977 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 2675 (+4) ед,
- РСЗО — 526 (+0) ед,
- средства ПВО — 278 (+0) ед,
- самолетов — 306 (+0) ед,
- вертолетов — 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2248 (+9),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5521 (+3) ед,
- специальная техника — 294 (+3).
По данным OSINT-проекта KIU (Killed in Ukraine), в Украине ликвидировали уже около 2000 российских офицеров.