Потери России в Украине выросли на 1100 солдат, две РСЗО и 33 артсистемы за сутки — Генштаб ВСУ
Военные 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ стреляют из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град в сторону российских войск возле Покровска (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)
С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла около 1 027 540 военных убитыми и ранеными. За минувшие сутки Россия потеряла примерно 1100 оккупантов.
Об этом в понедельник, 7 июля, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери россиян в военной технике составляют:
- танков — 10995 (+3) ед
- боевых бронированных машин — 22963 (+7) ед
- артиллерийских систем — 29993 (+33) ед
- РСЗО — 1432 (+2) ед
- средств ПВО — 1192 (+0) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 44058 (+233)
- крылатых ракет — 3439 (+0)
- кораблей/катеров — 28 (+0)
- подводных лодок — 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн — 54370 (+118)
- специальной техники — 3927 (+2).
В ночь на 5 июля Силы обороны Украины нанесли удары по аэродрому Борисоглебск в Воронежской области РФ. Поражен склад с управляемыми авиабомбами (КАБ), учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты, сообщил Генштаб ВСУ.
6 июля Генштаб заявил об уничтожении еще одного российского самолета после поражения аэродрома Борисоглебск в ночь на 5 июля.
В начале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.
12 июня представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины заявили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.