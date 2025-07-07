Военные 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ стреляют из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град в сторону российских войск возле Покровска (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла около 1 027 540 военных убитыми и ранеными. За минувшие сутки Россия потеряла примерно 1100 оккупантов.

Об этом в понедельник, 7 июля, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

танков — 10995 ( +3) ед

+3) ед боевых бронированных машин — 22963 ( +7) ед

+7) ед артиллерийских систем — 29993 ( +33) ед

+33) ед РСЗО — 1432 ( +2) ед

+2) ед средств ПВО — 1192 ( +0) ед

+0) ед самолетов — 421 ( +0) ед

+0) ед вертолетов — 340 ( +0)

+0) БПЛА оперативно-тактического уровня — 44058 ( +233)

+233) крылатых ракет — 3439 ( +0)

+0) кораблей/катеров — 28 ( +0)

+0) подводных лодок — 1 ( +0)

+0) автомобильной техники и автоцистерн — 54370 ( +118)

+118) специальной техники — 3927 ( +2).

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

В ночь на 5 июля Силы обороны Украины нанесли удары по аэродрому Борисоглебск в Воронежской области РФ. Поражен склад с управляемыми авиабомбами (КАБ), учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты, сообщил Генштаб ВСУ.

6 июля Генштаб заявил об уничтожении еще одного российского самолета после поражения аэродрома Борисоглебск в ночь на 5 июля.

В начале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.

12 июня представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины заявили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.