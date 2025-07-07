Потери России в Украине выросли на 1100 солдат, две РСЗО и 33 артсистемы за сутки — Генштаб ВСУ

7 июля, 07:34
Поделиться:
Военные 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ стреляют из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град в сторону российских войск возле Покровска (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Военные 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ стреляют из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град в сторону российских войск возле Покровска (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла около 1 027 540 военных убитыми и ранеными. За минувшие сутки Россия потеряла примерно 1100 оккупантов.

Об этом в понедельник, 7 июля, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

  • танков — 10995 (+3) ед
  • боевых бронированных машин — 22963 (+7) ед
  • артиллерийских систем — 29993 (+33) ед
  • РСЗО — 1432 (+2) ед
  • средств ПВО — 1192 (+0) ед
  • самолетов — 421 (+0) ед
  • вертолетов — 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 44058 (+233)
  • крылатых ракет — 3439 (+0)
  • кораблей/катеров — 28 (+0)
  • подводных лодок — 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн — 54370 (+118)
  • специальной техники — 3927 (+2).

Реклама

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

В ночь на 5 июля Силы обороны Украины нанесли удары по аэродрому Борисоглебск в Воронежской области РФ. Поражен склад с управляемыми авиабомбами (КАБ), учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты, сообщил Генштаб ВСУ.

6 июля Генштаб заявил об уничтожении еще одного российского самолета после поражения аэродрома Борисоглебск в ночь на 5 июля.

Читайте также:
«Партиями отправляли». Пленный оккупант рассказал о масштабах потерь РФ в войне против Украины — видео

В начале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.

12 июня представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины заявили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   российские потери потери врага Война России против Украины Генштаб ВСУ Российская военная техника

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X