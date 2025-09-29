За последние сутки войска страны-агрессора России потеряли около 1080 солдат. Общие боевые потери РФ от 24 февраля 2022 года до 29 сентября 2025 года составляют ориентировочно 1 109 590 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, армия оккупантов потеряла:

танков — 11218 ( +7) ед;

+7) ед; боевых бронированных машин — 23290 ( +0) ед;

+0) ед; артиллерийских систем — 33284 ( +53) ед;

+53) ед; РСЗО — 1504 ( +1) ед;

+1) ед; средств ПВО — 1224 ( +1) ед;

+1) ед; самолетов — 427 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 345 ( +0);

+0); БПЛА оперативно-тактического уровня — 65002 ( +617);

+617); крылатых ракет — 3790 ( +43);

+43); кораблей/катеров — 28 ( +0);

+0); подводных лодок — 1 ( +0);

+0); автомобильной техники и автоцистерн — 63151 ( +111);

+111); специальной техники — 3979 ( +2).

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.