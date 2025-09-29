Потери россиян в Украине выросли на 1080 оккупантов, РСЗО и средство ПВО за сутки — Генштаб ВСУ
Силы обороны за сутки уничтожили примерно 175 единиц российской военной техники (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)
За последние сутки войска страны-агрессора России потеряли около 1080 солдат. Общие боевые потери РФ от 24 февраля 2022 года до 29 сентября 2025 года составляют ориентировочно 1 109 590 человек.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину, армия оккупантов потеряла:
- танков — 11218 (+7) ед;
- боевых бронированных машин — 23290 (+0) ед;
- артиллерийских систем — 33284 (+53) ед;
- РСЗО — 1504 (+1) ед;
- средств ПВО — 1224 (+1) ед;
- самолетов — 427 (+0) ед;
- вертолетов — 345 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 65002 (+617);
- крылатых ракет — 3790 (+43);
- кораблей/катеров — 28 (+0);
- подводных лодок — 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 63151 (+111);
- специальной техники — 3979 (+2).
12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.
16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.