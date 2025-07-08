Армия страны-агрессора России в период с 22 февраля 2022 года по 8 июля 2025 года потеряла на войне против Украины примерно 1 028 610 военных. Потери РФ за сутки составляют ориентировочно 1070 оккупантов убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала большой войны Силы обороны Украины также уничтожили:

танков — 10995 ( +0) ед

+0) ед боевых бронированных машин — 22967 ( +4) ед

+4) ед артиллерийских систем — 30034 ( +41) ед

+41) ед РСЗО — 1434 ( +2) ед

+2) ед средств ПВО — 1192 ( +0) ед

+0) ед самолетов — 421 ( +0) ед

+0) ед вертолетов — 340 ( +0)

+0) БПЛА оперативно-тактического уровня — 44230 ( +172)

+172) крылатых ракет — 3439 ( +0)

+0) кораблей/катеров — 28 ( +0)

+0) подводных лодок — 1 ( +0)

+0) автомобильной техники и автоцистерн — 54456 ( +86)

+86) специальной техники — 3927 ( +0).

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

Институт изучения войны (ISW) в отчете 6 июня отметил, что Кремль остается незаинтересованным в добросовестных мирных переговорах России и Украины, однако российская армия продолжает нести на поле боя непропорционально большие потери.

Аналитики обратили внимание на данные о том, что войска РФ теряют в среднем 1140 своих военных в день, а значит несут непропорционально высокие потери личного состава, чтобы достичь незначительных территориальных достижений.

12 июня представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины заявили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.