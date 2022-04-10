Дефицит желающих воевать. РФ пытается призвать уволенных военных и начала вербовку в Приднестровье — британская разведка 10 апреля, 10:54 Цей матеріал також доступний українською Российский военный в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Столкнувшись со значительными потерями в Украине, Россия пытается организовать вербовку в свою армию жителей непризнанной Приднестровско-Молдавской республики.

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Об этом факте сообщает 10 апреля Министерство обороны Великобритании со ссылкой на собственные разведданные.

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Британской разведке также стало известно, что в связи с растущими потерями в Украине российская армия пытается пополнить численность личного состава, привлекая военнослужащих, уволенных с военной службы после 2012 года.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал об аналогичных фактах.

«Российские военные комиссариаты активизировали работу с военнообязанными, уволенными с военной службы после 2012 года и имеющими военно-учетные специальности водителя, механика-водителя, разведчика, а также младших командиров», — сообщали украинские военные 7 апреля. Тогда же сообщалось, что на территории Приднестровья проводится агитационная работа с населением, имеющим российское гражданство.

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