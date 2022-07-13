«ВДВ как род войск уже не существует». Наемники российских ЧВК рассказали о катастрофических масштабах потерь РФ на войне против Украины 13 июля, 10:56 Похороны боевиков ЛНР (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министерство обороны России уже больше трех месяцев скрывает любые, даже заниженные данные о гибели российских военных на войне против Украины. Однако об истинных масштабах потерь армии РФ рассказали наемники, которые участвуют в агрессии наравне с регулярными войсками и так же бессмысленно умирают.



«У меня столько уже друзей там (в Украине — ред.) покалечено и перебито… Уже надоело даже слушать об этой войне. Я просто не поднимаю трубки больше. Узнаешь: то одного убили, то другого. Скоро вообще не останется», — заявил изданию Медуза опытный наемник, которые не якобы участвует во вторжении.



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«ВДВ как род войск уже не существует»

Воюющие в Украине бойцы ЧВК Редут были поражены состоянием регулярной армии и масштабами потерь.

«Пацанов этих жалко 18-летних, которые подписали контракт, веря в государство и своих командиров, а командир оказался обычным тупым дядькой, который носит большие погоны … Людей (в российской армии — ред.) кладут просто зря. ВДВ как род войск уже не существует: в ротах осталось от семи до 14 человек. Чтобы вы понимали: в роте должно быть 100», — рассказал один из опытных наемников.

Редутовцы оказались свидетелями событий 11 мая, когда ВСУ разгромили оккупантов, пытающихся переправиться через реку Северский Донец. Собеседники Медузы заявили, что катастрофа произошла из-за тактических ошибок российского командования.

«Там на наших глазах положили 66 БМД — просто сожгли. Просто с людьми сожгли», — вспоминает наемник Редута.

Большие потери Редут потерпел в Берестовом Донецкой области.

«Мы Триполье взяли и хорошо его разнесли, потом пошли на Берестовое — замкнуть это кольцо, чтобы пересечь дорогу снабжения. И тут нас откинули. Такие потери были, что офигеть можно. То, что показывают по телевизору… Если бы так все было в реальности, мы бы не то что Киев — мы бы Польшу уже брали!», — рассказал один из редутовцев.

«Организация дерьмо, несем большие потери»

Наемники также рассказывают о нехватке военных специалистов, отсутствии разведданных и «неоправданно больших» потерях.

«Однажды они (отряды наемников, вторгшиеся в Украину через Беларусь — ред.) еще до вступления в бой потеряли два танка. Один — на мине. Приданная им войсковая группа саперов просто развела руками: „Мы не можем обеспечить вам полосу (для продвижения вперед) — ред.)! А что мы впятером можем сделать?“ А второй танк им сожгли с ПТУР еще при выводе на позицию», — рассказал один из близких к наемникам собеседников.

«И вот они жалуются, что «организация дерьмо, несем большие потери», — говорит знакомый вышедших на фронт под руководством Минобороны РФ наемников.

Боевиков ЧВК Вагнера используют в Украине как основную ударную силу, дополняя эти подразделения военнослужащими ВДВ. Из-за этого отряды вагнеровцев несут большие потери.

«В первом заходе „музыкантов“ на мариупольское направление их просто, ***** (блин — ред.), расхреначили. Там 60 то ли „двухсотых“, то ли „двухсотых“ вместе с „трехсотыми“», — рассказывает Медузе человек, у которого в этом бою погибли двое знакомых.

«В основном их артой накрывали», — подтверждает собеседник из Редута.

Другой собеседник рассказывает: «А одна светлая голова из военных додумалась воткнуть „оркестр“ по центру поля — и пустить без поддержки арты штурмовать укрепрайоны. Без поддержки авиации и артиллерии — и против хорошо укрепленных дзотов и минометов противника. Там выбили примерно 50% состава».

«То одного убили, то другого. Скоро вообще не останется»

Наемники утверждают, что Попасную в Луганской области штурмовали в основном боевики ЧВК Вагнера. В ходе боев, которые длились два месяца, вагнеровцы понесли огромные потери.

«Это отмороженные люди. Они положили уже столько народу, но только один раз откатились и сказали, что „мы без артиллерии больше не пойдем“. Это как раз под Попасной было: они уже заняли часть города, но наткнулись на такие сильные укрепления, что сказали: „Ребятки, стоп, мы дальше не пойдем, пока артиллерия не отработает. Иначе некому у нас будет идти“», — говорит наемник из Редута, воевавший вместе с вагенровцами.

Потери вынуждают принимать в ЧВК людей, которые ранее не прошли отбор или были уволены.

Например, с 2020 года в «черных списках» ЧВК Редут состоял Иван Михеев с позывным Север. В прошлом командир отряда, из ЧВК он был уволен со скандалом.

В первые дни войны немногочисленная группа Севера пересекла белорусско-украинскую границу и начала продвигаться в сторону Киева в составе общевойсковой колонны. Почти сразу группа Севера понесла значительные потери.

«Попали под дружественный огонь. Две двигавшиеся параллельно друг к другу (российские — ред.) колонны обстреляли друг друга. Приняли друг друга за противника. Видимо, не было связи и координации», — описал Медузе ситуацию бывший «сослуживец» Михеева.

Сам Север был ранен и умер в госпитале.

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