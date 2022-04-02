Россия потеряла в Украине почти 18 тысяч военных, 143 самолета и 134 вертолета — Генштаб
Генштаб ВСУ озвучил свежие данные о потерях России (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)
Генштаб Вооруженных сил озвучил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на утро 2 апреля.
Война России против Украины — главные события 2 апреля
Согласно данным Генштаба, на 38-й день войны потери РФ составили:
- личного состава около 17800 человек,
- танков — 631 ед,
- боевых бронированных машин — 1776 ед,
- артиллерийских систем — 317 ед,
- РСЗО — 100 ед,
- средства ПВО — 54 ед,
- самолетов — 143 ед,
- вертолетов — 134 ед,
- автомобильной техники — 1236 ед,
- корабли/катера — 7 ед,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 87,
- Специальная техника — 24,
- Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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