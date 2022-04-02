Россия потеряла в Украине почти 18 тысяч военных, 143 самолета и 134 вертолета — Генштаб

2 апреля, 11:09
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Генштаб ВСУ озвучил свежие данные о потерях России (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

Генштаб ВСУ озвучил свежие данные о потерях России (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

Генштаб Вооруженных сил озвучил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на утро 2 апреля.

Война России против Украины — главные события 2 апреля

Согласно данным Генштаба, на 38-й день войны потери РФ составили:

  • личного состава около 17800 человек,
  • танков — 631 ед,
  • боевых бронированных машин — 1776 ед,
  • артиллерийских систем — 317 ед,
  • РСЗО — 100 ед,
  • средства ПВО — 54 ед,
  • самолетов — 143 ед,
  • вертолетов — 134 ед,
  • автомобильной техники — 1236 ед,
  • корабли/катера — 7 ед,
  • цистерн с ГСМ — 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 87,
  • Специальная техника — ​​24,
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
Видео дня

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Генштаб Война России против Украины

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