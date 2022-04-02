Россия потеряла в Украине почти 18 тысяч военных, 143 самолета и 134 вертолета — Генштаб 2 апреля, 11:09 Цей матеріал також доступний українською Генштаб ВСУ озвучил свежие данные о потерях России (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

Генштаб Вооруженных сил озвучил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на утро 2 апреля.

Война России против Украины — главные события 2 апреля

Согласно данным Генштаба, на 38-й день войны потери РФ составили:

личного состава около 17800 человек,

танков — 631 ед,

боевых бронированных машин — 1776 ед,

артиллерийских систем — 317 ед,

РСЗО — 100 ед,

средства ПВО — 54 ед,

самолетов — 143 ед,

вертолетов — 134 ед,

автомобильной техники — 1236 ед,

корабли/катера — 7 ед,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 87,

Специальная техника — ​​24,

Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

Видео дня

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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