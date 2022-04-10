Россия потеряла в Украине более 19,3 тыс. военных, 152 самолета и почти 2 тыс. боевых бронемашин — новые данные
Украинские военные возле уничтоженной российской техники в Буче, Киевская область (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные о потерях российской армии в Украине с начала полномасштабного вторжения.
Война России против Украины — главные события 12 апреля
Общие боевые потери врага по состоянию на 10 апреля ориентировочно составили:
- личного состава — около 19 300 человек,
- танков — 722 ед.,
- боевых бронированных машин — 1911 ед.,
- артиллерийских систем — 342 ед.,
- РСЗО — 108 ед.,
- средств ПВО — 55 ед.,
- самолетов — 152 ед.,
- вертолетов — 137 ед.,
- автомобильной техники — 1384 ед.,
- корабли /катера — 7 ед.,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 112
- специальная техника — 25.
- пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
В своих сводках Генштаб ВСУ каждый раз напоминает, что подсчет потерь врага осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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