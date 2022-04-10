Россия потеряла в Украине более 19,3 тыс. военных, 152 самолета и почти 2 тыс. боевых бронемашин — новые данные

10 апреля, 11:16
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Украинские военные возле уничтоженной российской техники в Буче, Киевская область (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Украинские военные возле уничтоженной российской техники в Буче, Киевская область (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные о потерях российской армии в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Общие боевые потери врага по состоянию на 10 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава — около 19 300 человек,
  • танков — 722 ед.,
  • боевых бронированных машин — 1911 ед.,
  • артиллерийских систем — 342 ед.,
  • РСЗО — 108 ед.,
  • средств ПВО — 55 ед.,
  • самолетов — 152 ед.,
  • вертолетов — 137 ед.,
  • автомобильной техники — 1384 ед.,
  • корабли /катера — 7 ед.,
  • цистерн с ГСМ — 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 112
  • специальная техника — 25.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
Видео дня

В своих сводках Генштаб ВСУ каждый раз напоминает, что подсчет потерь врага осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Армия России Российская армия Война России против Украины Боевые потери

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