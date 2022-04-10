Россия потеряла в Украине более 19,3 тыс. военных, 152 самолета и почти 2 тыс. боевых бронемашин — новые данные 10 апреля, 11:16 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные возле уничтоженной российской техники в Буче, Киевская область (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные о потерях российской армии в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Общие боевые потери врага по состоянию на 10 апреля ориентировочно составили:



личного состава — около 19 300 человек,

танков — 722 ед.,

боевых бронированных машин — 1911 ед.,

артиллерийских систем — 342 ед.,

РСЗО — 108 ед.,

средств ПВО — 55 ед.,

самолетов — 152 ед.,

вертолетов — 137 ед.,

автомобильной техники — 1384 ед.,

корабли /катера — 7 ед.,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 112

специальная техника — 25.

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

Видео дня

В своих сводках Генштаб ВСУ каждый раз напоминает, что подсчет потерь врага осложняется высокой интенсивностью боевых действий.



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