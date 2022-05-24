«От 58-й армии вообще ничего не осталось». Оккупанты обсуждают, как защитники Украины уничтожили их элитные войска на юге — СБУ 24 мая, 18:08 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:81 окрема аеромобільна бригада / Facebook)

СБУ перехватила разговор российских оккупантов, которые обсуждают значительные потери в своей 58-й армии южного военного округа, считавшейся одной из самых передовых в России.

Война России против Украины — главные события 24 мая

Как сообщает СБУ, в 2018 году 58-я армия получила новые оружие и технику. Защитники Украины разбили ее на юге, и теперь оккупанты говорят, что от 58-й армии «вообще ничего не осталось».



Видео дня

"…Она считалась, типа, самой тяжелой армией в южном военном округе. По итогу, от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58-ой армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту… У нас там тоже есть роты, где осталось три человека, четыре человека", — жалуется россиянин жене в разговоре, перехваченном СБУ.



По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 29 350 своих солдат, 1302 танка, 606 артиллерийских систем, 205 самолетов, 170 вертолетов, 480 беспилотников, 13 кораблей и катеров и не только.



В Министерстве обороны Великобритании сообщали, что за три месяца полномасштабной войны против Украины Россия понесла потери, сравнимые с потерями девятилетней советской кампании в Афганистане.

Экипаж пил водку на броне. ВСУ уничтожили российский танк с помощью дрона Switchblade https://www.youtube.com/embed/A8hnxFf2q2E

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.