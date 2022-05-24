«От 58-й армии вообще ничего не осталось». Оккупанты обсуждают, как защитники Украины уничтожили их элитные войска на юге — СБУ

24 мая, 18:08
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Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:81 окрема аеромобільна бригада / Facebook)

Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:81 окрема аеромобільна бригада / Facebook)

СБУ перехватила разговор российских оккупантов, которые обсуждают значительные потери в своей 58-й армии южного военного округа, считавшейся одной из самых передовых в России.

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Как сообщает СБУ, в 2018 году 58-я армия получила новые оружие и технику. Защитники Украины разбили ее на юге, и теперь оккупанты говорят, что от 58-й армии «вообще ничего не осталось».

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"…Она считалась, типа, самой тяжелой армией в южном военном округе. По итогу, от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58-ой армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту… У нас там тоже есть роты, где осталось три человека, четыре человека", — жалуется россиянин жене в разговоре, перехваченном СБУ.

https://www.youtube.com/watch?v=gnHyEPx2e-8

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 29 350 своих солдат, 1302 танка, 606 артиллерийских систем, 205 самолетов, 170 вертолетов, 480 беспилотников, 13 кораблей и катеров и не только.

В Министерстве обороны Великобритании сообщали, что за три месяца полномасштабной войны против Украины Россия понесла потери, сравнимые с потерями девятилетней советской кампании в Афганистане.

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https://www.youtube.com/embed/A8hnxFf2q2E
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Перехват Война России против Украины

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