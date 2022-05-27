Украинские силы уничтожили 150 оккупантов и семь танков за сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ
Россия потеряла в Украине уже почти 30 тысяч своих военных (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
Украинские военные за сутки уничтожили около 150 российских оккупантов. Наибольшие потери Россия понесла на Авдеевском направлении.
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По информации Генштаба, с начала полномасштабного вторжения потери России составили:
- личного состава — около 29750 (+150) человек ликвидировано,
- танков — 1322 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 3246 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 623 (+6) ед,
- РСЗО — 201 (+0) ед,
- средства ПВО — 93 (+0) ед,
- самолетов — 206 (+0) ед,
- вертолетов — 170 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 503 (+1),
- крылатые ракеты — 115(+1),
- корабли/катера — 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2226 (+1) ед,
- специальная техника — 48 (+1).
Данные о потерях российских оккупантов уточняются.
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