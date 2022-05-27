Украинские силы уничтожили 150 оккупантов и семь танков за сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

27 мая, 09:50
Цей матеріал також доступний українською
Россия потеряла в Украине уже почти 30 тысяч своих военных (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Россия потеряла в Украине уже почти 30 тысяч своих военных (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Украинские военные за сутки уничтожили около 150 российских оккупантов. Наибольшие потери Россия понесла на Авдеевском направлении.

Война России против Украины — главные события 27 мая

По информации Генштаба, с начала полномасштабного вторжения потери России составили:

  • личного состава — около 29750 (+150) человек ликвидировано,
  • танков — 1322 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 3246 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 623 (+6) ед,
  • РСЗО — 201 (+0) ед,
  • средства ПВО — 93 (+0) ед,
  • самолетов — 206 (+0) ед,
  • вертолетов — 170 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 503 (+1),
  • крылатые ракеты — 115(+1),
  • корабли/катера — 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2226 (+1) ед,
  • специальная техника — 48 (+1).
Видео дня

Данные о потерях российских оккупантов уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid07rogNr1fprSLVbBNk7mNtXWcgyZ3ttPP2pqa4frtvnBoQjJ5ATMi46mLXGUETpJol
https://www.youtube.com/embed/kBybbi1Ns9w
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Генштаб Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X