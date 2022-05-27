Украинские силы уничтожили 150 оккупантов и семь танков за сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ 27 мая, 09:50 Цей матеріал також доступний українською Россия потеряла в Украине уже почти 30 тысяч своих военных (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Украинские военные за сутки уничтожили около 150 российских оккупантов. Наибольшие потери Россия понесла на Авдеевском направлении.

Война России против Украины — главные события 27 мая

По информации Генштаба, с начала полномасштабного вторжения потери России составили:

личного состава — около 29750 ( +150) человек ликвидировано,

+150) человек ликвидировано, танков — 1322 ( +7) ед,

+7) ед, боевых бронированных машин — 3246 ( +11) ед,

+11) ед, артиллерийских систем — 623 ( +6) ед,

+6) ед, РСЗО — 201 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 93 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 206 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 170 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 503 ( +1),

+1), крылатые ракеты — 115(+1),

корабли/катера — 13 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 2226 ( +1) ед,

+1) ед, специальная техника — 48 ( +1).

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Данные о потерях российских оккупантов уточняются.

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