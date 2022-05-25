Потери России в Украине приближаются к 30 тысячам: Генштаб обнародовал новые данные
В Украине ликвидировали почти 30 тысяч российских оккупантов (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
За минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла около 100 своих военных. Наибольшие потери наблюдались на Лиманском направлении.
Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили:
- личного состава — около 29450 (+100) человек ликвидировано,
- танков — 1305 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 3213 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 606 (+0) ед,
- РСЗО — 201 (+0) ед,
- средства ПВО — 93 (+0) ед,
- самолетов — 206 (+1) ед,
- вертолетов — 170 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 491 (+11),
- крылатые ракеты — 112 (+0),
- корабли/катера — 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2217 (+5) ед,
- специальная техника — 44 (+1).
Данные о потерях уточняются.
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