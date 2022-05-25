Потери России в Украине приближаются к 30 тысячам: Генштаб обнародовал новые данные

25 мая, 09:47
Цей матеріал також доступний українською
В Украине ликвидировали почти 30 тысяч российских оккупантов (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Украине ликвидировали почти 30 тысяч российских оккупантов (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

За минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла около 100 своих военных. Наибольшие потери наблюдались на Лиманском направлении.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили:

  • личного состава — около 29450 (+100) человек ликвидировано,
  • танков — 1305 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 3213 (+19) ед,
  • артиллерийских систем — 606 (+0) ед,
  • РСЗО — 201 (+0) ед,
  • средства ПВО — 93 (+0) ед,
  • самолетов — 206 (+1) ед,
  • вертолетов — 170 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 491 (+11),
  • крылатые ракеты — 112 (+0),
  • корабли/катера — 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2217 (+5) ед,
  • специальная техника — 44 (+1).
Видео дня

Данные о потерях уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/324726806507071
https://www.youtube.com/embed/A8hnxFf2q2E
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Генштаб Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X