Потери России в Украине приближаются к 30 тысячам: Генштаб обнародовал новые данные 25 мая, 09:47 Цей матеріал також доступний українською В Украине ликвидировали почти 30 тысяч российских оккупантов (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

За минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла около 100 своих военных. Наибольшие потери наблюдались на Лиманском направлении.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили:

личного состава — около 29450 ( +100) человек ликвидировано,

+100) человек ликвидировано, танков — 1305 ( +3) ед,

+3) ед, боевых бронированных машин — 3213 ( +19) ед,

+19) ед, артиллерийских систем — 606 ( +0) ед,

+0) ед, РСЗО — 201 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 93 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 206 ( +1) ед,

+1) ед, вертолетов — 170 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 491 ( +11),

+11), крылатые ракеты — 112 ( +0),

+0), корабли/катера — 13 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 2217 ( +5) ед,

+5) ед, специальная техника — 44 ( +1).

Видео дня

Данные о потерях уточняются.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.