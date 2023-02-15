За сутки в Украине ликвидировали почти 700 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ
Российская армия продолжает нести огромные потери в Украине (Фото:Генштаб)
Около 690 российских оккупантов уничтожили в Украине за минувшие сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ приблизились к 140 тысячам мертвых военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 15 февраля, потери РФ составляют:
- личного состава — около 139770 (+690) человек ликвидировано,
- танков — 3290 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 6507 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 2303 (+4) ед,
- РСЗО — 466 (+0) ед,
- средства ПВО — 236 (+2) ед,
- самолетов — 298 (+0) ед,
- вертолетов — 286 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2011 (+0),
- крылатые ракеты — 857 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5161 (+6) ед,
- специальная техника — 219 (+1).
12 февраля британская разведка сообщила, что за последние две недели Россия, вероятно, понесла наибольшие потери с начала войны.