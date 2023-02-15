За сутки в Украине ликвидировали почти 700 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

15 февраля, 08:02
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Российская армия продолжает нести огромные потери в Украине (Фото:Генштаб)

Российская армия продолжает нести огромные потери в Украине (Фото:Генштаб)

Около 690 российских оккупантов уничтожили в Украине за минувшие сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ приблизились к 140 тысячам мертвых военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 15 февраля, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 139770 (+690) человек ликвидировано,
  • танков — 3290 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 6507 (+7) ед,
  • артиллерийских систем — 2303 (+4) ед,
  • РСЗО — 466 (+0) ед,
  • средства ПВО — 236 (+2) ед,
  • самолетов — 298 (+0) ед,
  • вертолетов — 286 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2011 (+0),
  • крылатые ракеты — 857 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5161 (+6) ед,
  • специальная техника — 219 (+1).

Видео дня

12 февраля британская разведка сообщила, что за последние две недели Россия, вероятно, понесла наибольшие потери с начала войны.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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