За сутки в Украине ликвидировали почти 700 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ 15 февраля, 08:02 Российская армия продолжает нести огромные потери в Украине (Фото:Генштаб)

Около 690 российских оккупантов уничтожили в Украине за минувшие сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ приблизились к 140 тысячам мертвых военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 15 февраля, потери РФ составляют:

личного состава — около 139770 ( +690) человек ликвидировано,

+690) человек ликвидировано, танков — 3290 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 6507 ( +7) ед,

+7) ед, артиллерийских систем — 2303 ( +4) ед,

+4) ед, РСЗО — 466 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 236 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 298 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 286 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2011 ( +0),

+0), крылатые ракеты — 857 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5161 ( +6) ед,

+6) ед, специальная техника — 219 ( +1).

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12 февраля британская разведка сообщила, что за последние две недели Россия, вероятно, понесла наибольшие потери с начала войны.



Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV