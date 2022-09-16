В Украине ликвидировали более 54 тысяч военных РФ: Генштаб сообщил, где оккупанты понесли самые большие потери 16 сентября, 09:41 Генштаб озвучил данные о потерях России в Украине (Фото:Генштаб)

За сутки четверга, 15 сентября, в Украине ликвидировали около 200 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 54 тысяч своих военных.

По данным Генштаба, всего потери России в Украине составили:

личного состава — около 54 050 ( +200) человек ликвидировано,

+200) человек ликвидировано, танков — 2199 ( +6) ед,

+6) ед, боевых бронированных машин — 4690 ( +8) ед,

+8) ед, артиллерийских систем — 1302 ( +7) ед,

+7) ед, РСЗО — 312 ( +1) ед,

+1) ед, средств ПВО — 168 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 250 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 216 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 908 ( +0),

+0), крылатых ракет — 233 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 15 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 3550 ( +28) ед,

+28) ед, специальной техники — 121 ( +1).

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Наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.

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