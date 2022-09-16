В Украине ликвидировали более 54 тысяч военных РФ: Генштаб сообщил, где оккупанты понесли самые большие потери

16 сентября, 09:41
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Генштаб озвучил данные о потерях России в Украине (Фото:Генштаб)

Генштаб озвучил данные о потерях России в Украине (Фото:Генштаб)

За сутки четверга, 15 сентября, в Украине ликвидировали около 200 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 54 тысяч своих военных.

По данным Генштаба, всего потери России в Украине составили:

  • личного состава — около 54 050 (+200) человек ликвидировано,
  • танков — 2199 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин — 4690 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 1302 (+7) ед,
  • РСЗО — 312 (+1) ед,
  • средств ПВО — 168 (+1) ед,
  • самолетов — 250 (+0) ед,
  • вертолетов — 216 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 908 (+0),
  • крылатых ракет — 233 (+0),
  • кораблей /катеров — 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3550 (+28) ед,
  • специальной техники — 121 (+1).

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Наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Армия России Российские военные Война России против Украины

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