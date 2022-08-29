За сутки уничтожили более 350 оккупантов. Потери России в Украине превысили 47 тысяч военных 29 августа, 09:17 Более 47 тысяч военных РФ уничтожили в Украине (Фото:Valentyn Ogirenko/REUTERS)

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России в Украине превысили 47 тысяч военных. За сутки ликвидировали около 350 оккупантов.

Согласно данным Генштаба, с начала войны против Украины Россия потеряла:

личного состава — около 47100 ( +350) человек ликвидировано

+350) человек ликвидировано танков — 1947 ( +5) ед,

+5) ед, боевых бронированных машин — 4269 ( +12) ед,

+12) ед, артиллерийских систем — 1060 ( +10) ед,

+10) ед, РСЗО — 279 ( +5) ед,

+5) ед, средства ПВО — 149 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 234 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 203 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 844 ( +6),

+6), крылатые ракеты — 196 ( +0),

+0), корабли/катера — 15 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 3188 ( +17) ед,

+17) ед, специальная техника — ​​101 ( +2).

Видео дня

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Данные уточняются.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.