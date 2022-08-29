За сутки уничтожили более 350 оккупантов. Потери России в Украине превысили 47 тысяч военных
Более 47 тысяч военных РФ уничтожили в Украине (Фото:Valentyn Ogirenko/REUTERS)
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России в Украине превысили 47 тысяч военных. За сутки ликвидировали около 350 оккупантов.
Согласно данным Генштаба, с начала войны против Украины Россия потеряла:
- личного состава — около 47100 (+350) человек ликвидировано
- танков — 1947 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 4269 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 1060 (+10) ед,
- РСЗО — 279 (+5) ед,
- средства ПВО — 149 (+1) ед,
- самолетов — 234 (+0) ед,
- вертолетов — 203 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 844 (+6),
- крылатые ракеты — 196 (+0),
- корабли/катера — 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 3188 (+17) ед,
- специальная техника — 101 (+2).
Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Данные уточняются.
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