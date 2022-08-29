За сутки уничтожили более 350 оккупантов. Потери России в Украине превысили 47 тысяч военных

29 августа, 09:17
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Более 47 тысяч военных РФ уничтожили в Украине (Фото:Valentyn Ogirenko/REUTERS)

Более 47 тысяч военных РФ уничтожили в Украине (Фото:Valentyn Ogirenko/REUTERS)

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России в Украине превысили 47 тысяч военных. За сутки ликвидировали около 350 оккупантов.

Согласно данным Генштаба, с начала войны против Украины Россия потеряла:

  • личного состава — около 47100 (+350) человек ликвидировано
  • танков — 1947 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 4269 (+12) ед,
  • артиллерийских систем — 1060 (+10) ед,
  • РСЗО — 279 (+5) ед,
  • средства ПВО — 149 (+1) ед,
  • самолетов — 234 (+0) ед,
  • вертолетов — 203 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 844 (+6),
  • крылатые ракеты — 196 (+0),
  • корабли/катера — 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3188 (+17) ед,
  • специальная техника — ​​101 (+2).

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Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Данные уточняются.

https://www.youtube.com/embed/ka3xgVDPs0Y
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Армия России Война России против Украины российские потери

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