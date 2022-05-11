Цена агрессии. Россия потеряла в Украине более 26 тысяч своих военных — данные Генштаба
Более 26 тысяч российских военных ликвидировали в Украине (Фото:REUTERS/Julia Kochetova)
За минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла около 350 своих военных. С начала полномасштабного вторжения в Украине ликвидировали 26350 оккупантов.
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Кроме того, по данным Генштаба, с 24 февраля Россия потеряла:
- танков — 1187 (+17) ед,
- боевых бронированных машин — 2856 (+48) ед,
- артиллерийских систем — 528 (+9) ед,
- РСЗО — 185 (+0) ед,
- средства ПВО — 87(+0) ед,
- самолетов — 199 (+0) ед,
- вертолетов — 160 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 390 (+10),
- крылатые ракеты — 94 (+0),
- корабли /катера — 12 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 1997 (+17) ед,
- специальная техника — 41 (+0).
Наибольшие потери российских оккупантов за прошлые сутки наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях, отметили в Генштабе.
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