Цена агрессии. Россия потеряла в Украине более 26 тысяч своих военных — данные Генштаба 11 мая, 09:10 Цей матеріал також доступний українською Более 26 тысяч российских военных ликвидировали в Украине (Фото:REUTERS/Julia Kochetova)

За минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла около 350 своих военных. С начала полномасштабного вторжения в Украине ликвидировали 26350 оккупантов.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Кроме того, по данным Генштаба, с 24 февраля Россия потеряла:

танков — 1187 ( +17) ед,

+17) ед, боевых бронированных машин — 2856 ( +48) ед,

+48) ед, артиллерийских систем — 528 ( +9) ед,

+9) ед, РСЗО — 185 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 87(+0) ед,

самолетов — 199 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 160 ( +2) ед,

+2) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 390 ( +10),

+10), крылатые ракеты — 94 ( +0),

+0), корабли /катера — 12 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 1997 ( +17) ед,

+17) ед, специальная техника — 41 ( +0).

Видео дня

Наибольшие потери российских оккупантов за прошлые сутки наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях, отметили в Генштабе.

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