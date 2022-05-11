Цена агрессии. Россия потеряла в Украине более 26 тысяч своих военных — данные Генштаба

11 мая, 09:10
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Более 26 тысяч российских военных ликвидировали в Украине (Фото:REUTERS/Julia Kochetova)

Более 26 тысяч российских военных ликвидировали в Украине (Фото:REUTERS/Julia Kochetova)

За минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла около 350 своих военных. С начала полномасштабного вторжения в Украине ликвидировали 26350 оккупантов.

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Кроме того, по данным Генштаба, с 24 февраля Россия потеряла:

  • танков — 1187 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин — 2856 (+48) ед,
  • артиллерийских систем — 528 (+9) ед,
  • РСЗО — 185 (+0) ед,
  • средства ПВО — 87(+0) ед,
  • самолетов — 199 (+0) ед,
  • вертолетов — 160 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 390 (+10),
  • крылатые ракеты — 94 (+0),
  • корабли /катера — 12 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 1997 (+17) ед,
  • специальная техника — 41 (+0).
Видео дня

Наибольшие потери российских оккупантов за прошлые сутки наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях, отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/314491847530567
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Генштаб Война России против Украины

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