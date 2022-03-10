15-й день войны. Россия в Украине потеряла более 12 тысяч военных, 335 танков и 49 самолетов
Стали известны свежие данные о потерях России в Украине (Фото:Генштаб)
Генеральный штаб Вооруженных сил обнародовал обновленные данные о потерях российских оккупантов с начала масштабного вторжения в Украину.
Согласно этим данным, российские войска потеряли ориентировочно более 12 тысяч личного состава.
Также потери РФ составили:
- танков — 335 ед,
- боевых бронированных машин — 1105 ед,
- артиллерийских систем — 123 ед,
- РСЗО — 56 ед,
- средства ПВО — 29 ед,
- самолетов — 49 ед,
- вертолетов — 81 ед,
- автомобильной техники — 526 ед,
- корабли /катера — 3 ед,
- цистерн с ГСМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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