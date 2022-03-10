15-й день войны. Россия в Украине потеряла более 12 тысяч военных, 335 танков и 49 самолетов 10 марта, 09:54 Цей матеріал також доступний українською Стали известны свежие данные о потерях России в Украине (Фото:Генштаб)

Генеральный штаб Вооруженных сил обнародовал обновленные данные о потерях российских оккупантов с начала масштабного вторжения в Украину.



Согласно этим данным, российские войска потеряли ориентировочно более 12 тысяч личного состава.

Также потери РФ составили:

танков — 335 ед,

боевых бронированных машин — 1105 ед,

артиллерийских систем — 123 ед,

РСЗО — 56 ед,

средства ПВО — 29 ед,

самолетов — 49 ед,

вертолетов — 81 ед,

автомобильной техники — 526 ед,

корабли /катера — 3 ед,

цистерн с ГСМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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