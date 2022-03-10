15-й день войны. Россия в Украине потеряла более 12 тысяч военных, 335 танков и 49 самолетов

10 марта, 09:54
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Стали известны свежие данные о потерях России в Украине (Фото:Генштаб)

Стали известны свежие данные о потерях России в Украине (Фото:Генштаб)

Генеральный штаб Вооруженных сил обнародовал обновленные данные о потерях российских оккупантов с начала масштабного вторжения в Украину.

Согласно этим данным, российские войска потеряли ориентировочно более 12 тысяч личного состава.

Также потери РФ составили:

  • танков — 335 ед,
  • боевых бронированных машин — 1105 ед,
  • артиллерийских систем — 123 ед,
  • РСЗО — 56 ед,
  • средства ПВО — 29 ед,
  • самолетов — 49 ед,
  • вертолетов — 81 ед,
  • автомобильной техники — 526 ед,
  • корабли /катера — 3 ед,
  • цистерн с ГСМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/269079492071803
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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Война России против Украины

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