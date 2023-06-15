Россия потеряла в Украине в пять раз больше вертолетов, чем за две войны в Чечне — Генштаб 15 июня, 16:21 Российские оккупанты потеряли уже более 300 вертолетов (Фото:Угруповання Об'єднаних сил / Facebook)

Страна-агрессор Россия в ходе полномасштабной войны против Украины потеряла в пять раз больше вертолетов, чем за две войны в Чечне.

Об этом рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в четверг, 15 июня.



Он поздравил силы противовоздушной обороны с 300-м сбитым вражеским вертолетом — ударным многоцелевым вертолетом Ка-52 Аллигатор.

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«Количество уничтоженных в Украине вертолетов примерно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов», — отметил Громов.

12 июня защитники Украины уничтожили 300-й российский вертолет — Ка-52 стоимостью около $16 млн.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла 217910 оккупантов, в том числе 580 — за последние сутки.