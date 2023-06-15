Россия потеряла в Украине в пять раз больше вертолетов, чем за две войны в Чечне — Генштаб
Российские оккупанты потеряли уже более 300 вертолетов (Фото:Угруповання Об'єднаних сил / Facebook)
Страна-агрессор Россия в ходе полномасштабной войны против Украины потеряла в пять раз больше вертолетов, чем за две войны в Чечне.
Об этом рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в четверг, 15 июня.
Он поздравил силы противовоздушной обороны с 300-м сбитым вражеским вертолетом — ударным многоцелевым вертолетом Ка-52 Аллигатор.
«Количество уничтоженных в Украине вертолетов примерно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов», — отметил Громов.
12 июня защитники Украины уничтожили 300-й российский вертолет — Ка-52 стоимостью около $16 млн.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла 217910 оккупантов, в том числе 580 — за последние сутки.