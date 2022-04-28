Россия каждый день теряет в Украине не меньше роты — Арестович 28 апреля, 20:05 Цей матеріал також доступний українською Мальчик из Колычовки Черниговской области стоит на уничтоженной российской военной технике, 27 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия каждый день теряет в Украине по меньшей мере роту своих войск.

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«По меньшей мере роту противник теряет в течение суток, иногда больше», — сообщил он во время вечернего брифинга, который опубликовала пресс-служба ОП.



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Арестович рассказал, что противник сосредотачивает основные усилия на Изюмском направлении, Азовстали, Херсонско-Криворожском и Херсонско-Николаевском направлениях. Продвижение российских оккупантов на Запорожском направлении замедлилось, а их замысел окружить украинские войска в зоне ООС или продвинуться на север Херсонской области в направлении Кривого Рога срывают наши защитники.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 22 800 человек личного состава.

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