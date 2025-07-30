Почти 900 оккупантов, танк и 30 артсистем. Генштаб ВСУ подсчитал потери России на войне в Украине за сутки

30 июля, 07:27
Россия за сутки потеряла в Украине 199 единиц военной техники (Фото: 40 ОАБр / Генштаб ВСУ)

Общие потери армии страны-агрессора России в боях против Сил обороны Украины составляют ориентировочно 1 052 190 солдат. За минувшие сутки войска РФ потеряли примерно 890 оккупантов убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в среду, 30 июля.

Потери россиян в технике составляют 199 единиц, в частности:

  • танков — 11066 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин — 23065 (+1) ед;
  • артиллерийских систем — 30895 (+30) ед;
  • РСЗО — 1451 (+0) ед;
  • средств ПВО — 1202 (+0) ед;
  • самолетов — 421 (+0) ед;
  • вертолетов — 340 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 48685 (+100);
  • крылатых ракет — 3548 (+0);
  • кораблей/катеров — 28 (+0);
  • подводных лодок — 1 (+0);
  • автомобильной техника и автоцистерн — 56754 (+67);
  • специальной техники — 3935 (+0).

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.

18 июля глава военной полиции Эстонии Тоомас Вели сообщил, что потери российской армии в войне против Украины в пересчете на оккупированную площадь уже превысили масштабы человеческих потерь СССР в советско-финской войне, известной как Зимняя война.

По данным ГУР Минобороны Украины, за первые четыре месяца 2025 года Южный военный округ ВС РФ потерял в Украине не менее 28% мобилизованных осужденных россиян.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   потери врага российские потери Война России против Украины Генштаб ВСУ Российская военная техника

