Почти 900 оккупантов, танк и 30 артсистем. Генштаб ВСУ подсчитал потери России на войне в Украине за сутки
Россия за сутки потеряла в Украине 199 единиц военной техники (Фото: 40 ОАБр / Генштаб ВСУ)
Общие потери армии страны-агрессора России в боях против Сил обороны Украины составляют ориентировочно 1 052 190 солдат. За минувшие сутки войска РФ потеряли примерно 890 оккупантов убитыми и ранеными.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в среду, 30 июля.
Потери россиян в технике составляют 199 единиц, в частности:
- танков — 11066 (+1) ед;
- боевых бронированных машин — 23065 (+1) ед;
- артиллерийских систем — 30895 (+30) ед;
- РСЗО — 1451 (+0) ед;
- средств ПВО — 1202 (+0) ед;
- самолетов — 421 (+0) ед;
- вертолетов — 340 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 48685 (+100);
- крылатых ракет — 3548 (+0);
- кораблей/катеров — 28 (+0);
- подводных лодок — 1 (+0);
- автомобильной техника и автоцистерн — 56754 (+67);
- специальной техники — 3935 (+0).
10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.
18 июля глава военной полиции Эстонии Тоомас Вели сообщил, что потери российской армии в войне против Украины в пересчете на оккупированную площадь уже превысили масштабы человеческих потерь СССР в советско-финской войне, известной как Зимняя война.
По данным ГУР Минобороны Украины, за первые четыре месяца 2025 года Южный военный округ ВС РФ потерял в Украине не менее 28% мобилизованных осужденных россиян.