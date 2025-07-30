Общие потери армии страны-агрессора России в боях против Сил обороны Украины составляют ориентировочно 1 052 190 солдат. За минувшие сутки войска РФ потеряли примерно 890 оккупантов убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в среду, 30 июля.

Потери россиян в технике составляют 199 единиц, в частности:

танков — 11066 ( +1) ед;

+1) ед; боевых бронированных машин — 23065 ( +1) ед;

+1) ед; артиллерийских систем — 30895 ( +30) ед;

+30) ед; РСЗО — 1451 ( +0) ед;

+0) ед; средств ПВО — 1202 ( +0) ед;

+0) ед; самолетов — 421 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 340 ( +0) ед;

+0) ед; БПЛА оперативно-тактического уровня — 48685 ( +100);

+100); крылатых ракет — 3548 ( +0);

+0); кораблей/катеров — 28 ( +0);

+0); подводных лодок — 1 ( +0);

+0); автомобильной техника и автоцистерн — 56754 ( +67);

+67); специальной техники — 3935 ( +0).

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.

18 июля глава военной полиции Эстонии Тоомас Вели сообщил, что потери российской армии в войне против Украины в пересчете на оккупированную площадь уже превысили масштабы человеческих потерь СССР в советско-финской войне, известной как Зимняя война.

По данным ГУР Минобороны Украины, за первые четыре месяца 2025 года Южный военный округ ВС РФ потерял в Украине не менее 28% мобилизованных осужденных россиян.