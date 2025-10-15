Два средства ПВО, 43 артсистемы и 1070 солдат. Генштаб ВСУ подсчитал потери армии РФ в Украине за сутки

Российские войска за сутки потеряли три танка и две бронемашины (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Общие потери страны-агрессора России по состоянию на среду, 15 октября, составляют ориентировочно 1 126 220 солдат убитыми и ранеными. За минувшие сутки армия РФ потеряла на войне против Украины около 1070 оккупантов.

По данным Генерального штаба ВСУ, потери россиян в военной технике составляют:

танков — 11259 ( +3) ед;

+3) ед; боевых бронированных машин — 23347 ( +2) ед;

+2) ед; артиллерийских систем — 33671 ( +43) ед;

+43) ед; РСЗО — 1520 ( +0) ед;

+0) ед; средств ПВО — 1227 ( +2) ед;

+2) ед; самолетов — 427 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 346 ( +0);

+0); БПЛА оперативно-тактического уровня — 70021 ( +389);

+389); крылатых ракет — 3859 ( +0);

+0); кораблей/катеров — 28 ( +0);

+0); подводных лодок — 1 ( +0);

+0); автомобильной техники и автоцистерн — 64329 ( +141);

+141); специальной техники — 3977 ( +0).

Реклама

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский заявил, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).