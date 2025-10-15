Два средства ПВО, 43 артсистемы и 1070 солдат. Генштаб ВСУ подсчитал потери армии РФ в Украине за сутки

15 октября, 08:12
Российские войска за сутки потеряли три танка и две бронемашины (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Общие потери страны-агрессора России по состоянию на среду, 15 октября, составляют ориентировочно 1 126 220 солдат убитыми и ранеными. За минувшие сутки армия РФ потеряла на войне против Украины около 1070 оккупантов.

По данным Генерального штаба ВСУ, потери россиян в военной технике составляют:

  • танков — 11259 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин — 23347 (+2) ед;
  • артиллерийских систем — 33671 (+43) ед;
  • РСЗО — 1520 (+0) ед;
  • средств ПВО — 1227 (+2) ед;
  • самолетов — 427 (+0) ед;
  • вертолетов — 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 70021 (+389);
  • крылатых ракет — 3859 (+0);
  • кораблей/катеров — 28 (+0);
  • подводных лодок — 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн — 64329 (+141);
  • специальной техники — 3977 (+0).

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский заявил, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Война России против Украины Российская военная техника Генштаб ВСУ российские потери потери врага



