Россия потеряла 1150 оккупантов, 41 артсистему и почти 500 БпЛА за сутки — Генштаб ВСУ
За сутки ВСУ уничтожили 1150 россиян, десятки артсистем и сотни беспилотников (Фото: REUTERS/Stringer)
За прошедшие сутки РФ потеряла около 1150 военных. С 24 февраля 2022 года по 18 октября 2025 года общие потери врага составляют около 1 129 180 человек.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В целом армия страны-агрессора потеряла:
- танки — 11 267 (+1);
- боевые бронированные машины — 23 396 (+2);
- артиллерийские системы — 33 789 (+41);
- РСЗВ — 1522 (+2);
- средства ПВО — 1228;
- самолеты — 428 (+1);
- вертолеты — 346;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 71 523 (+498);
- крылатые ракеты — 3864;
- корабли / катера — 28;
- подводные лодки — 1;
- автомобильная техника и автоцистерны — 64 672 (+131);
- специальная техника — 3980 (+2).
12 августа президент Владимир Зеленский заявил, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.
16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.
Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что у российских войск на текущем этапе войны аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).