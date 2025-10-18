Россия потеряла 1150 оккупантов, 41 артсистему и почти 500 БпЛА за сутки — Генштаб ВСУ

18 октября, 08:35
Поделиться:
За сутки ВСУ уничтожили 1150 россиян, десятки артсистем и сотни беспилотников (Фото: REUTERS/Stringer)

За сутки ВСУ уничтожили 1150 россиян, десятки артсистем и сотни беспилотников (Фото: REUTERS/Stringer)

За прошедшие сутки РФ потеряла около 1150 военных. С 24 февраля 2022 года по 18 октября 2025 года общие потери врага составляют около 1 129 180 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия страны-агрессора потеряла:

  • танки — 11 267 (+1);
  • боевые бронированные машины — 23 396 (+2);
  • артиллерийские системы — 33 789 (+41);
  • РСЗВ — 1522 (+2);
  • средства ПВО — 1228;
  • самолеты — 428 (+1);
  • вертолеты — 346;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 71 523 (+498);
  • крылатые ракеты — 3864;
  • корабли / катера — 28;
  • подводные лодки — 1;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 64 672 (+131);
  • специальная техника — 3980 (+2).

Реклама

Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский заявил, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что у российских войск на текущем этапе войны аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies