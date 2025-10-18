За сутки ВСУ уничтожили 1150 россиян, десятки артсистем и сотни беспилотников (Фото: REUTERS/Stringer)

За прошедшие сутки РФ потеряла около 1150 военных. С 24 февраля 2022 года по 18 октября 2025 года общие потери врага составляют около 1 129 180 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия страны-агрессора потеряла:

танки — 11 267 ( +1);

+1); боевые бронированные машины — 23 396 ( +2);

+2); артиллерийские системы — 33 789 ( +41);

+41); РСЗВ — 1522 ( +2);

+2); средства ПВО — 1228;

самолеты — 428 ( +1);

+1); вертолеты — 346;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 71 523 ( +498);

+498); крылатые ракеты — 3864;

корабли / катера — 28;

подводные лодки — 1;

автомобильная техника и автоцистерны — 64 672 ( +131);

+131); специальная техника — 3980 ( +2).

Фото: Генштаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский заявил, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что у российских войск на текущем этапе войны аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).