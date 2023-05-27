Плюс три самолета. Генштаб уточнил данные о потерях российских оккупантов с 24 февраля 27 мая, 20:48 Защитники Украины ведут огонь на линии фронта в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Генеральный штаб ВСУ вечером в субботу, 27 мая, уточнил данные о потерях страны-агрессора России с начала полномасштабного вторжения.

«В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника. Публикуем скорректированные цифры с учетом всех имеющихся на данный момент уточнений за предыдущий период с 24 февраля 2022 года. Уточнение — это всегда где-то „минус“, а где-то — „плюс“. Просим это понять», — сказано в сообщении Генштаба в Facebook.



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В Генштабе добавили, что в воскресенье к уточненным цифрам добавят потери российских оккупантов за предыдущие сутки. По данным Генштаба, ориентировочные потери страны-террориста с 24 февраля 2022 года составили:

личного состава — около 206 200 оккупантов ликвидировано;

танков — 3794 ( -5);

-5); боевых бронированных машин — 7449 ( +7);

+7); артиллерийских систем/РСЗО — 3414/574 ( +8/2);

+8/2); средств ПВО — 329;

самолетов — 313 ( +3);

+3); вертолетов — 298 ( +2);

+2); БПЛА оперативно-тактического уровня — 2990 ( +49);

+49); крылатых ракет — 1036 ( +31);

+31); кораблей / катеров — 18;

автомобильной техники и автоцистерн — 6183 ( +11);

+11); специальной техники — 449.

В вечерней сводке Генштаба сообщается, что за сутки защитники Украины отбили 13 вражеских атак на Донбассе. Основные усилия оккупантов сосредоточены на попытках захватить Луганскую и Донецкую области.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее говорил, что в районе Бахмута Силы обороны продвинулись еще на 350−450 метров на некоторых позициях.

