Плюс три самолета. Генштаб уточнил данные о потерях российских оккупантов с 24 февраля

27 мая, 20:48
Поделиться:
Защитники Украины ведут огонь на линии фронта в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Защитники Украины ведут огонь на линии фронта в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Генеральный штаб ВСУ вечером в субботу, 27 мая, уточнил данные о потерях страны-агрессора России с начала полномасштабного вторжения.

«В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника. Публикуем скорректированные цифры с учетом всех имеющихся на данный момент уточнений за предыдущий период с 24 февраля 2022 года. Уточнение — это всегда где-то „минус“, а где-то — „плюс“. Просим это понять», — сказано в сообщении Генштаба в Facebook.

Видео дня

Читайте также:
Новые успешные контратаки ВСУ затрудняют ротацию сил РФ в Бахмуте, Кремль при поддержке КНР пытается принудить Украину к уступкам — ISW

В Генштабе добавили, что в воскресенье к уточненным цифрам добавят потери российских оккупантов за предыдущие сутки. По данным Генштаба, ориентировочные потери страны-террориста с 24 февраля 2022 года составили:

  • личного состава — около 206 200 оккупантов ликвидировано;
  • танков — 3794 (-5);
  • боевых бронированных машин — 7449 (+7);
  • артиллерийских систем/РСЗО — 3414/574 (+8/2);
  • средств ПВО — 329;
  • самолетов — 313 (+3);
  • вертолетов — 298 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2990 (+49);
  • крылатых ракет — 1036 (+31);
  • кораблей / катеров — 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6183 (+11);
  • специальной техники — 449.
Читайте также:
200 тыс. убитых оккупантов: это много или мало для России? Пять неочевидных выводов

В вечерней сводке Генштаба сообщается, что за сутки защитники Украины отбили 13 вражеских атак на Донбассе. Основные усилия оккупантов сосредоточены на попытках захватить Луганскую и Донецкую области.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее говорил, что в районе Бахмута Силы обороны продвинулись еще на 350−450 метров на некоторых позициях.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Генеральный штаб Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X