Плюс три самолета. Генштаб уточнил данные о потерях российских оккупантов с 24 февраля
Защитники Украины ведут огонь на линии фронта в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)
Генеральный штаб ВСУ вечером в субботу, 27 мая, уточнил данные о потерях страны-агрессора России с начала полномасштабного вторжения.
«В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника. Публикуем скорректированные цифры с учетом всех имеющихся на данный момент уточнений за предыдущий период с 24 февраля 2022 года. Уточнение — это всегда где-то „минус“, а где-то — „плюс“. Просим это понять», — сказано в сообщении Генштаба в Facebook.
В Генштабе добавили, что в воскресенье к уточненным цифрам добавят потери российских оккупантов за предыдущие сутки. По данным Генштаба, ориентировочные потери страны-террориста с 24 февраля 2022 года составили:
- личного состава — около 206 200 оккупантов ликвидировано;
- танков — 3794 (-5);
- боевых бронированных машин — 7449 (+7);
- артиллерийских систем/РСЗО — 3414/574 (+8/2);
- средств ПВО — 329;
- самолетов — 313 (+3);
- вертолетов — 298 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2990 (+49);
- крылатых ракет — 1036 (+31);
- кораблей / катеров — 18;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6183 (+11);
- специальной техники — 449.
В вечерней сводке Генштаба сообщается, что за сутки защитники Украины отбили 13 вражеских атак на Донбассе. Основные усилия оккупантов сосредоточены на попытках захватить Луганскую и Донецкую области.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее говорил, что в районе Бахмута Силы обороны продвинулись еще на 350−450 метров на некоторых позициях.