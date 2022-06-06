«Не щадил личный состав». Генерал-майор Роман Кутузов пополнил список военачальников РФ, уничтоженных ВСУ: что об этом известно 6 июня, 10:38 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Роман Кутузов был убит в районе боев за трассу Бахмут-Лисичанск в Луганской области (Фото:Минобороны РФ)

5 июня стало известно, что в Луганской области Вооруженные силы Украины ликвидировали еще одного высокопоставленного российского военачальника — генерал-майора Романа Кутузова.

Кутузов пополнил внушительный список генералов армии РФ, которые погибли в Украине, пытаясь форсировать выполнение приказов своего командования.

НВ собрал главное, что известно о ликвидации Романа Кутузова в Луганской области.



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Кто такой генерал-майор Роман Кутузов, что он делал в Украине и как был убит?

Информацию о смерти Романа Кутузова в Украине вечером 5 июня подтвердило Управление стратегических коммуникаций ВСУ.



«Эксклюзив. Встречайте. «Командующий 1-м армейским корпусом (орков) дЫнЫрЫ [боевиков «ДНР» — прим. ред.] генерал-майор Роман Кутузов официально денацифицирован и демилитаризован», — подтвердили украинские военные.



Несколькими часами ранее сообщения о том, что Кутузов был убит в Луганской области Украины, где сейчас идут самые интенсивные бои, появились в российских пабликах и СМИ.



Из этих сообщений стало известно, что Кутузов (позывной «Туман»), вероятно, погиб в районе поселка Николаевка Попаснянского района Луганской области. Этот населенный пункт находится неподалеку от трассы Бахмут-Лисичанск, которую всеми силами пытаются взять под контроль российские войска, чтобы отрезать часть подразделений ВСУ под Северодонецком. 5 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские командиры получили задание "до 10 июня или захватить полностью Северодонецк, или полностью перерезать трассу Лисичанск — Бахмут и взять ее под контроль". «Поэтому сейчас огромное количество сил, все, что было у оккупантов, все резервы брошены на выполнение этих двух задач», — пояснил Гайдай.



Роман Кутузов был убит именно в этом районе. Во многих сообщениях пророссийских Телеграм-каналов и СМИ о его смерти пропагандисты повторяют, что «генерал повел в атаку людей» и пытаются придать этому факту героический окрас. Хотя ранее международные военные аналитики и эксперты удивлялись тому факту, что высокопоставленным российским военачальникам приходится отправляться на передовую для координации рутинных операций, что крайне необычно для армий НАТО, где такие задачи принято делегировать среднему и младшему офицерскому составу. Присутствие генералов РФ на передовой в Украине чаще всего объясняют проблемами жесткой вертикальной организации российской армии.



«Когда генерал появляется на поле битвы — это проблема, прежде всего, управленческая, — пояснял ранее в комментарии Радио НВ военный обозреватель Денис Попович. — Это и в гражданской жизни, когда высший начальник начинает руководить низшими звеньями предприятий, это говорит о том, что либо его распоряжения не выполняются, либо люди, которые должны передавать по вертикали эти распоряжения, они выбиты, то есть они не работают. Или их тоже не слушаются. То есть разрыв между звеньями, между самыми высокими и низкими. Этим и разъясняется появление генералов на переднем крае».



Еще в 2020 году на сайте Минобороны РФ генерал-майора Романа Кутузова называли начальником штаба общевойскового объединения Восточного военного округа армии РФ. Штаб-квартира этого округа российской армии расположена в Хабаровске. Он объединяет воинские части, дислоцированные в Забайкалье, Бурятии и на Дальнем Востоке.



Российский военный пропагандист Александр Сладков, корреспондент Вестей и госкомпании ВГТРК, упомянул, что Кутузов был «выходцем из ВДВ» и в начале своей военной карьеры занимал должность командира полка.



По информации американского Института изучения войны, в 2017—2019 годах Кутузов командовал 5-й общевойсковой армией, которая также входит в состав Восточного военного округа РФ (штаб — Уссурийск). После этого Роман Кутузов занимал должность начальника штаба 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа, после чего был назначен «командующий 1-м армейским корпусом» боевиков «ДНР». В России за время службы был награжден орденом Кутузова, орденом Мужества, орденом Почета, орденом За военные заслуги и медалью За отвагу.



Командуя т.н «подразделениями» «ДНР» в Донецкой области, Кутузов «не щадил личный состав, осознанно отправлял людей на убой с понимаем того, какие будут потери», сообщил украинский журналист Роман Цимбалюка (УНИАН), который много лет работал в РФ как единственный официально аккредитованный журналист от Украины.



«Благодаря его отношению к военнослужащим как к „пушечному мясу“ морально-психологическое состояние личного состава подчиненных ему соединений было крайне низкое, командиры батальонов и рот не хотели вести в атаку своих людей и постоянно саботировали наступательные планы командования», — рассказывает Цимбалюк. По его информации, именно 5 июня «состоялся апогей командования Кутузова, у которого горели сроки по занятию одного из населенных пунктов в Донецкой области». Журналист уверяет, что российский генерал-майор должен был выполнить задачу на протяжении дня во что бы то ни стало.



«В связи с этим он отдал приказ командирам 1 и 100 отдельных мотострелковых бригад лично вести войска на штурм позиций ВС Украины, однако они отказались выполнять приказ, так как понимали риск для своей жизни. Генерал-майор Кутузов, осознавая какие последствия его ждут в случае невыполнения поставленного высшим командованием задания, решил самолично возглавить наступление и был уничтожен огнем артиллерии ВС Украины», — сообщил Цимбалюк.



Что означает гибель очередного российского генерала на передовой в Украине?

Аналитики Института изучения войны напоминают, что смерь Кутузова — как минимум седьмой случай гибели российских генералов в Украине с начала вторжения РФ. Американская газета New York Times в начале мая озвучивала даже более значительную цифру: 12 убитых в Украине генералов. Российские пропагандисты неохотно признают потери: Сладков называет Кутузова лишь четвертым погибшим военачальником такого уровня.



Однако военные аналитики подчеркивают неизменность тренда, губительную для российской армии: «Высокопоставленные российские командиры понесли чрезвычайно большие потери в ходе боевых действий в Украине — и, вероятно, будут нести их и дальше, поскольку российское командование продолжает развертывать военное руководство непосредственно на передовой», — прогнозируют эксперты ISW.



Кроме Романа Кутузова, в список убитых в Украине российских генералов ранее попали:



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