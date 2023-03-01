Россия за год потеряла в Украине больше оккупантов, чем во всех войнах после Второй мировой вместе взятых — CSIS 1 марта, 16:46 Уничтоженная российская техника на выставке в центре Киева (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Страна-террорист Россия за первый год полномасштабной войны против Украины потеряла больше военных, чем во всех войнах со времен Второй мировой вместе взятых. Об этом идет речь в материале американского аналитического института — Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Как пишет CSIS, среднее количество убитых российских солдат в месяц в Украине минимум в 25 раз превышает количество убитых в месяц в Чечне и в 35 — в Афганистане. Россия в среднем теряет в месяц от 5000 до 5800 солдат (в Чечне за 15 лет — от 95 до 185 в месяц).



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По оценкам аналитиков, с февраля 2022 года по февраль 2023 года в Украине было ликвидировано от 60 до 70 тысяч российских военных. Эти цифры включают рядовых российских солдат из ВС РФ, росгвардии, ФСБ и федеральной службы охраны, боевиков террористических организаций «Л/ДНР» и наемников ЧВК Вагнера.

Всего, по данным CSIS, Россия потеряла от 200 до 250 тысяч человек ранеными, убитыми и пропавшими без вести. Также оккупационные войска лишились примерно половины своих основных боевых танков Т-72Б3 и Т-72Б3М и примерно двух третей своих танков Т-80БВ/У.

Инфографика: csis.org

Аналитики отмечают впечатляющее использование Украиной военных инноваций (в частности, беспилотников) против врага со значительным преимуществом в ресурсах. В материале CSIS сказано, что война России против Украины перешла в войну на истощение, и Запад должен готовиться к «затяжной войне и долгосрочной поддержке». По их мнению, сейчас Украине нужны передовые системы для наступательных операций — системы ПВО, дальнобойная артиллерия, бронетехника, истребители и боеприпасы, а также обучение и разведданные.

Ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия не готова к ведению долгой войны против Украины, потому что ее ресурсы ограничены

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине около 149 890 своих военных, 3395 танков и не только.