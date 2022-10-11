Потери России в Украине превысили 63 тысячи военных: Генштаб сообщил, где ликвидировали больше всего оккупантов

11 октября, 10:18
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В Украине ликвидировали более 63 тысяч российских военных (Фото:Генштаб)

В Украине ликвидировали более 63 тысяч российских военных (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 240 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 63 тысяч своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 11 октября, потери РФ в Украине составили:

  • личного состава — около 63110 (+240) человек ликвидировано,
  • танков — 2504 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 5162 (+13) ед,
  • артиллерийских систем — 1496 (+10) ед,
  • РСЗО — 353 (+0) ед,
  • средства ПВО — 181 (+0) ед,
  • самолетов — 268 (+1) ед,
  • вертолетов — 235 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1114 (+17),
  • крылатые ракеты — 295 (+46),
  • корабли /катера — 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3916 (+8) ед,
  • специальная техника — 136 (+0).

Видео дня

Наибольшие потери российские оккупационные войска понесли на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях.

Данные уточняются.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Армия России Российские военные Война России против Украины

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