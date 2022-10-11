Потери России в Украине превысили 63 тысячи военных: Генштаб сообщил, где ликвидировали больше всего оккупантов
В Украине ликвидировали более 63 тысяч российских военных (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 240 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 63 тысяч своих военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 11 октября, потери РФ в Украине составили:
- личного состава — около 63110 (+240) человек ликвидировано,
- танков — 2504 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 5162 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 1496 (+10) ед,
- РСЗО — 353 (+0) ед,
- средства ПВО — 181 (+0) ед,
- самолетов — 268 (+1) ед,
- вертолетов — 235 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1114 (+17),
- крылатые ракеты — 295 (+46),
- корабли /катера — 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 3916 (+8) ед,
- специальная техника — 136 (+0).
Наибольшие потери российские оккупационные войска понесли на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях.
Данные уточняются.