Потери российской армии в войне против Украины уже превысили масштабы человеческих потерь СССР в советско-финской войне, известной как Зимняя война.

Об этом заявил глава военной полиции Эстонии Тоомас Вели, сообщает ERR.

По словам полковника, несмотря на интенсивные наступательные действия и отдельные локальные продвижения, Украина в целом удерживает свои позиции на фронте.

Вели отметил, что с ноября 2023 года России удалось оккупировать дополнительно около 9 тысяч квадратных километров территории Украины.

«Если учесть человеческие потери, которые понесла Россия, получается, что каждый квадратный километр обошелся ей в статистически примерно 70 раненых или погибших. Возможно, эти массовые атаки, которые они проводят, даже хуже, чем, например, Зимняя война в Финляндии, где Россия, или Советский Союз в то время, заплатила за каждый квадратный километр примерно 20−30 погибшими или ранеными солдатами. Это огромные потери, астрономические потери», — подчеркнул Вели.

10 июля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла на войне против Украины около 100 тысяч военных погибшими. В то же время, по его словам, потери украинской армии меньше.

За минувшие сутки 17 июля страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 1180 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на пятницу, 18 июля, составляют около 1 039 830 военных убитыми и ранеными.

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии РФ превысили 1 миллион человек.

В спецподразделении Kraken ГУР Минобороны Украины сообщили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.