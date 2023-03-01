Генштаб о потерях РФ: за сутки уничтожили 650 оккупантов и семь танков

1 марта, 08:10
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Генштаб обновил данные о потерях российских оккупантов (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Генштаб обновил данные о потерях российских оккупантов (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили около 650 военнослужащих оккупационных войск РФ. С начала полномасштабного вторжения ликвидировали более 149 тысяч оккупантов.

Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 1 марта, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 149890 (+650) человек ликвидировано,
  • танков — 3395 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 6638 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 2393 (+10) ед,
  • РСЗО — 479 (+1) ед,
  • средства ПВО — 247 (+0) ед,
  • самолетов — 300 (+0) ед,
  • вертолетов — 288 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2055 (+4),
  • крылатые ракеты — 873 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5257 (+5) ед,
  • специальная техника — 230 (+0).

Видео дня

Ранее Генштаб сообщал, что российские войска в Украине продолжают нести значительные потери. Среди оккупантов отмечается массовое дезертирство.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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