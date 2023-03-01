Генштаб о потерях РФ: за сутки уничтожили 650 оккупантов и семь танков
Генштаб обновил данные о потерях российских оккупантов (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили около 650 военнослужащих оккупационных войск РФ. С начала полномасштабного вторжения ликвидировали более 149 тысяч оккупантов.
Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 1 марта, потери РФ составляют:
- личного состава — около 149890 (+650) человек ликвидировано,
- танков — 3395 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 6638 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 2393 (+10) ед,
- РСЗО — 479 (+1) ед,
- средства ПВО — 247 (+0) ед,
- самолетов — 300 (+0) ед,
- вертолетов — 288 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2055 (+4),
- крылатые ракеты — 873 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5257 (+5) ед,
- специальная техника — 230 (+0).
Ранее Генштаб сообщал, что российские войска в Украине продолжают нести значительные потери. Среди оккупантов отмечается массовое дезертирство.