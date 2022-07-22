Сотни полковников и «много» генералов РФ. В Пентагоне убеждены, что Россия ежедневно теряет сотни военных в Украине — Reuters

22 июля, 16:18
Похороны террористов «ЛНР» 12 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Похороны террористов «ЛНР» 12 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Пентагон считает, что российские военные ежедневно теряют сотни военных в Украине, заявил в пятницу неназванный представитель Минобороны США в комментарии Reuters.

Он подчеркнул, что войска РФ в общей сложности потеряли тысячи младших офицеров и командиров рот.

По его данным, также были убиты сотни полковников и «много» российских генералов.

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Чиновник Пентагона добавил, что ВСУ уничтожили более ста «высокоценных» российских целей на территории Украины, включая командные пункты, склады боеприпасов и объекты ПВО.

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Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс сообщал, что потери россиян в Украине достигли около 15 000 убитых и около 45 000 раненых.

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупационные войска потеряла около 39 000 своих военных.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Военные Минобороны Украины Российская агрессия Пентагон

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