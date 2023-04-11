ВСУ ежедневно уничтожают почти такое же количество окупантов, какое Россия мобилизует — военный эксперт 11 апреля, 20:00 Украинский военный в Часовом Яру, 11 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, Роман Свитан рассказал Radio NV, что ВСУ ежедневно уничтожают почти такое же количество окупантов, которое Россия мобилизует.

«Около 20 тысяч человек россияне сейчас призывают в месяц, грубо – около 700-800 в сутки», – отметил Свитан в интервью Radio NV.

По словам военного эксперта, Украине нужно уничтожать до тысячи окупантов в день, «чтобы нивелировать скорость подхода российских новоприбывших».

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«В батальоне три-пять рот, батальон – около 500 человек. Вот по всей линии фронта мы их отменяем немного больше батальона. Таких рот по точкам где-то пять-семь вдоль линии фронта, это в основном Авдеевка, Марьинка, еще Белогоровка, район Сватово-Кременной и, конечно, Бахмут. На Бахмуте бывает до батальона иногда вообще в сутки. Но только не полностью 200-х, а 200-х и тяжелых 300-х. Общая цифра у нас сейчас, как раз мы подходим к той цифре, которую каждый день мобилизует Россия», — рассказал он.

По словам главы Минобороны Алексея Резникова. Россия ежедневно теряет в Бахмуте около 500 солдат убитыми и ранеными.

По состоянию на 11 апреля Украина ликвидировала 179320 оккупантов, за прошлые сутки — 500 российских военных, за позавчерашние сутки — 670.