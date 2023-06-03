ВСУ за сутки ликвидировали более 500 оккупантов и десятки единиц вражеской техники — Генштаб

3 июня, 08:16
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Кепка российского военнослужащего с буквой «Z» под Бахмутом (Фото:Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Кепка российского военнослужащего с буквой «Z» под Бахмутом (Фото:Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла почти 210 тысяч своих солдат — из них 560 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 3 июня, обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие потери противника за 464 дня полномасштабной войны с 24.02.2022 по 02.06.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

  • личного состава — около 209 470 (+560) человек ликвидировано
  • танков — 3829 (+10) ед.
  • боевых бронированных машин — 7502 (+12) ед.
  • артиллерийских систем — 3533 (+32) ед.
  • РСЗО — 582 (+7) ед.
  • средства ПВО — 342 (+7) ед.
  • самолетов — 313 (+0) ед.
  • вертолетов — 298 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3165 (+28)
  • крылатые ракеты — 1132 (+15)
  • корабли / катера — 18 (+0) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6289 (+22) ед.
  • специальная техника / special equipment — 475 (+10)

Данные уточняются.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донбасс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война на Донбассе Бахмут Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ российские потери

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