ВСУ за сутки ликвидировали более 500 оккупантов и десятки единиц вражеской техники — Генштаб
Кепка российского военнослужащего с буквой «Z» под Бахмутом (Фото:Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko via REUTERS)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла почти 210 тысяч своих солдат — из них 560 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники.
Такие данные по состоянию на утро субботы, 3 июня, обнародовали в Генштабе ВСУ.
Общие потери противника за 464 дня полномасштабной войны
- личного состава — около 209 470 (+560) человек ликвидировано
- танков — 3829 (+10) ед.
- боевых бронированных машин — 7502 (+12) ед.
- артиллерийских систем — 3533 (+32) ед.
- РСЗО — 582 (+7) ед.
- средства ПВО — 342 (+7) ед.
- самолетов — 313 (+0) ед.
- вертолетов — 298 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3165 (+28)
- крылатые ракеты — 1132 (+15)
- корабли / катера — 18 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 6289 (+22) ед.
- специальная техника / special equipment — 475 (+10)
Данные уточняются.