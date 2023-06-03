ВСУ за сутки ликвидировали более 500 оккупантов и десятки единиц вражеской техники — Генштаб 3 июня, 08:16 Кепка российского военнослужащего с буквой «Z» под Бахмутом (Фото:Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла почти 210 тысяч своих солдат — из них 560 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 3 июня, обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие потери противника за 464 дня полномасштабной войны с 24.02.2022 по 02.06.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

личного состава — около 209 470 (+560 ) человек ликвидировано

) человек ликвидировано танков — 3829 (+10 ) ед.

) ед. боевых бронированных машин — 7502 (+12 ) ед.

) ед. артиллерийских систем — 3533 (+32 ) ед.

) ед. РСЗО — 582 (+7 ) ед.

) ед. средства ПВО — 342 (+7 ) ед.

) ед. самолетов — 313 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов — 298 ( +0) ед.

+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня — 3165 (+28 )

) крылатые ракеты — 1132 (+15 )

) корабли / катера — 18 ( +0) ед

+0) ед автомобильной техники и автоцистерн — 6289 (+22 ) ед.

) ед. специальная техника / special equipment — 475 (+10)

Данные уточняются.

