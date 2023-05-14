Минус 620 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины 14 мая, 08:16 Украинские защитники на Бахмутском направлении (архивное фото) (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 198 тысяч своих солдат — из них 620 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 14 мая, обнародовали в Генштабе ВСУ.



Общие потери противника за 444 дня полномасштабной войны с 24.02.2022 по 13.05.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

личного состава – около 198 880 ( +620 ) человек ликвидировано



) человек ликвидировано танков ‒ 3756 ( +5 ) ед.

) ед. боевых бронированных машин ‒ 7325 ( +18 ) ед.

) ед. артиллерийских систем – 3116 ( +21 ) ед.

) ед. РСЗО – 562 ( +1 ) ед.

) ед. средства ПВО – 314 (+0) ед.

самолетов – 308 (+0) ед.

вертолетов – 294 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2696 ( +31 )

) крылатые ракеты ‒ 970 (+0)

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 6018 ( +7 ) ед.

) ед. специальная техника ‒ 404 (+2)

Данные уточняются.