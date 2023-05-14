Минус 620 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины
Украинские защитники на Бахмутском направлении (архивное фото) (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 198 тысяч своих солдат — из них 620 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники.
Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 14 мая, обнародовали в Генштабе ВСУ.
Общие потери противника за 444 дня полномасштабной войны
- личного состава – около 198 880 (+620) человек ликвидировано
- танков ‒ 3756 (+5) ед.
- боевых бронированных машин ‒ 7325 (+18) ед.
- артиллерийских систем – 3116 (+21) ед.
- РСЗО – 562 (+1) ед.
- средства ПВО – 314 (+0) ед.
- самолетов – 308 (+0) ед.
- вертолетов – 294 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2696 (+31)
- крылатые ракеты ‒ 970 (+0)
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 6018 (+7) ед.
- специальная техника ‒ 404 (+2)
Данные уточняются.