Минус 620 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины

14 мая, 08:16
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Украинские защитники на Бахмутском направлении (архивное фото) (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

Украинские защитники на Бахмутском направлении (архивное фото) (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 198 тысяч своих солдат — из них 620 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 14 мая, обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие потери противника за 444 дня полномасштабной войны с 24.02.2022 по 13.05.2023 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 198 880 (+620) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3756 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин ‒ 7325 (+18) ед.
  • артиллерийских систем – 3116 (+21) ед.
  • РСЗО – 562 (+1) ед.
  • средства ПВО – 314 (+0) ед.
  • самолетов – 308 (+0) ед.
  • вертолетов – 294 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2696 (+31)
  • крылатые ракеты ‒ 970 (+0)
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6018 (+7) ед.
  • специальная техника ‒ 404 (+2)

Данные уточняются.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Армия России Российские военные Российская армия Бахмут Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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